Last van je darmen? Zet dan deze noot wat vaker op het menu NA

14 augustus 2019

12u27

Bron: MindBodyGreen, Goed Gevoel 1 Fit & Gezond Je hoorde vast wel al dat een handjevol noten tal van voordelen heeft voor je gezondheid, maar welke zijn nu het gezondst? Volgens een nieuwe studie staan walnoten met stip op een, althans wat je darmgezondheid betreft.

Om te weten te komen wat het effect van walnoten op je darmen is, bestudeerden de onderzoekers van UConn Health and Texas A&M University, de voordelen van walnootsupplementen bij muizen met colitis ulcerosa , een ontstekingsziekte van de dikke darm die gekenmerkt wordt door zweren in het spijsverteringskanaal. De diertjes kregen een dieet voorgeschoteld dat voor 14% bestond uit walnoten, wat ongeveer overeenkomt met 20 walnoten per dag bij volwassenen.

Wat bleek? Na twee weken hadden de muizen die walnootsupplementen kregen minder schade aan hun dikke darm en het herstelproces leek te worden versneld in vergelijking met muizen die een normaal dieet volgden. Volgens de onderzoekers helpen de walnoten niet alleen om de klachten te verminderen, maar zouden ze er zelfs voor zorgen dat gezondheidsproblemen zoals colitis ulcerosa kunnen voorkomen worden.

Maar hoe komt het nu dat walnoten zo goed zijn voor je darmen? “Voor je darmen is het hoogstnoodzakelijk dat je voldoende vezels eet”, aldus osteopaat en voedingsdeskundige Lynn De Merlier. “En een goede bron van vezels zijn uiteraard noten, met in het bijzonder walnoten. Zij zijn vooral rijk aan niet-oplosbare vezels. Die nemen vocht op en geven je stoelgang de juiste structuur. Ze verlaten je lichaam onveranderd, maar zorgen er wel voor dat je darmen goed kunnen bewegen door meer volume te geven aan de voedselbrij die erin zit.

Maar walnoten zijn nog voor tal van andere redenen gezond voor je lichaam. Zo zitten ze ten eerste tjokvol omega 3-vetzuren. “Omega 3-vetzuren zijn gezonde vetten die werken als smeerolie voor je brein, goed zijn voor een uitstekend geheugen, snelle informatieverwerking en goede signaaloverdracht in je lichaam. Neem je weinig omega 3-vetzuren op, dan heb je meer kans op ontstekingen, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk. Bovendien helpen omega 3-vetzuren bij de aanmaak van serotonine, het gelukshormoon”, voegt apotheker en orthomoleculair voedingsspecialist Carmen Cheung er nog aan toe.