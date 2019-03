Last van je darmen? Dit dieet zou je klachten kunnen verminderen Nele Annemans

06 maart 2019

17u12

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Voor mensen die lijden aan chronische darmziektes is het vaak zoeken naar wat je nu beter wel of net niet eet. Toch blijkt uit een nieuwe studie dat je darmgezondheid niet alleen afhangt van wat je eet, maar ook van wanneer je eet.

Onderzoekers van de University of Southern California ontdekten namelijk dat een Fasting Mimicking Diet (FMD), ofwel het nabootsen van een vastendieet, niet alleen ontstekingen vermindert maar dat het inflammatoire darmziekten zelfs helemaal kan genezen, althans bij muizen. Het FMD-dieet werd ontwikkeld door de Italiaanse professor Valter Longo die in de Verenigde Staten al jaren onderzoek doet naar hoe vasten kan helpen bij het afvallen en als middel tegen verschillende ziektes.

Maar wat houdt het dieet nu precies in? Bij dit eetplan moet je het, in tegenstelling tot een echt vastendieet, nooit echt zonder voedsel stellen. De eerste dag eet je de helft van wat je normaal gezien verorbert en de drie dagen erna 10% van je normale eetpatroon, zodat je een ‘vasten’-periode van vier dagen inlast. Daardoor krijgen de spijsvertering en darmen meteen een opkikkertje. Door het vasten na te bootsen, maar het lichaam toch te voorzien van voedingsstoffen, konden de lichamen van de muizen immers nog altijd gezonde cellen en weefsels heropbouwen.

En hoewel het onderzoek alleen bij muizen getest werd, is het niet de eerste keer dat de voordelen van een vastendieet waarbij je ofwel alleen tussen bepaalde tijdstippen eet of enkele dagen per week helemaal niets eet, worden aangetoond. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat het je cognitieve functie verbetert, je bloedsuikerspiegel stabiel houdt, je energie beter op peil houdt en het ook goed is voor mensen met darmproblemen. Ondanks dat het FMD-dieet dus verschilt van een typisch vastendieet zoals het 16:8-plan waarbij je alleen maar binnen een periode van 8 uur eet en 16 uur vast, bieden ze wel een allebei een aantal gelijkende gezondheidsvoordelen.