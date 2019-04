Last van haarverlies? Dat is misschien de schuld van een van deze hormonen Nele Annemans

04 april 2019

10u07

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Hoewel ook je genen, leeftijd en nog andere zaken zoals stress er voor iets tussen zitten, zijn je hormonen vaak de reden waarom je dikke, weelderige haardos plots dunner wordt. Dit zijn de vier belangrijkste hormonen die betrokken zijn bij haarverlies.

1. Testosteron

Testosteron is het belangrijkste hormoon dat betrokken is bij haarverlies. Zo is er een bepaald type testosteron, dihydrotestosteron of DHT genaamd, dat er bij mannen voor zorgt dat de haarzakjes krimpen.

Wat je eraan kan doen: een van de beste manieren om je testosteron weer in balans te brengen, is door meer vezelrijke voeding, inclusief fruit, groenten en volle granen te eten.

2. Het schildklierhormoon

Bij vrouwen is het schildklierhormoon vaak de schuldige van haarverlies. Merk je dat je huid droog is, je broze nagels hebt, vermoeid bent en haar verliest? Die tekenen kunnen wijzen op hypothyreoïdie, ofwel een traagwerkende schildklier.

Wat je eraan kan doen: als je last heb van deze symptomen doe je er goed aan voedsel te eten dat je schildklier stimuleert. Denk aan zeewier met jodium, groene groenten en voeding met veel ijzer zoals noten.

3. Insuline

Je staat er misschien van versteld om deze in het lijstje te zien staan, maar hoge insulineniveaus zijn een van de bekendste oorzaken van het polycystisch ovariumsyndroom (PCOS), het syndroom waarbij er cysten gevormd worden op je eierstokken. Het is bekend dat PCOS wordt aangestuurd door chronisch verhoogde insulineniveaus, die onder meer haarverlies, acne en gewichtstoename veroorzaken. Maar de hoge insulineniveaus veroorzaken niet alleen bij vrouwen problemen, ook bij mannen kunnen ze leiden tot haarverlies. Hoge insulinespiegels zorgen er immers voor dat vet makkelijk wordt opgeslagen en dat de oestrogeenproductie gestimuleerd wordt, wat indirect tot haaruitval kan leiden bij mannen.

Wat je eraan kan doen: de beste manier om dit type haaruitval te behandelen is door je suikerinname te beperken. Daarnaast kan je proberen om periodiek te vasten. Verorber bijvoorbeeld twee of drie dagen per week je laatste maaltijd voor 17 uur terwijl je wel nog op je normale uur ontbijt. Insuline reageert het meest in de late ochtend en wordt meer resistent naarmate de avond valt. Door je maaltijden dus overdag zwaarder te maken, kan je je insulineniveaus beter onder controle houden.

4. Oestrogeen

Een oestrogeenonbalans is een andere veel voorkomende oorzaak van haaruitval. Veel vrouwen hebben bijvoorbeeld plots last van haarverlies na de geboorte van hun kind. Tijdens de zwangerschap stijgt immers het oestrogeengehalte, waarna het opnieuw daalt zodra je bevalt. Ook vrouwen in de menopauze krijgen vaak te maken met haarverlies omdat de oestrogeenspiegels dan ook dalen. Maar niet alleen te weinig oestrogeen kan haarverlies uitlokken, ook chronische oestrogeendominantie bevordert haarverlies.

Wat je eraan kan doen: net zoals bij testosteron kan het eten van meer plantaardige vezelrijke voeding en het minderen van suiker helpen om je oestrogeen weer in balans te brengen. Probeer ook zo weinig mogelijk cosmetica, verzorgingsproducten en medicijnen met parabenen, ftalaten en andere hormoonverstorende stoffen te gebruiken om je hormonen zo goed mogelijk in balans te houden.