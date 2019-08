Last van blaren na de Dodentocht? Zo verzorg je ze best ND

10 augustus 2019

10u30

Bron: Rode Kruis 0 Fit & Gezond De dappere deelnemers die de 100 km van de Dodentocht tot een goed einde brengen, zullen ongetwijfeld hier en daar een blaar zien opduiken. Openprikken of niet? En hoe verzorg je die vervelende blaasjes het best? Het Rode Kruis geeft advies.

Ondanks de goede voorzorgmaatregelen die je als stapper genomen hebt (denk: degelijke sokken en schoenen), kan een vervelende blaar toch nog altijd onverwacht opduiken, zeker met 100 km in de benen. Ook wie niet deelneemt aan de Dodentocht maar een avondje op hakken is gaan dansen, (denk: eigenlijk helemaal geen degelijke sokken en schoenen) is gebaat bij deze verzorgingstips van het Rode Kruis.



Eerste hulp bij blaren

Regel nummer 1: als de blaar niet in de weg zit, blijf er dan af. Een blaar die je krijgt door een brandwonde mag je nooit openprikken. Zit de blaar wel in de weg of bestaat het risico dat ze door wrijving zal scheuren, kan je ze wel met de nodige voorzichtigheid openprikken.



Stap 1. Was je handen grondig en trek eventueel plastic wegwerphandschoenen aan om infecties te voorkomen.



Stap 2. Spoel het deel van je voet waar de blaar zich bevindt af met water. Je kan ook een niet-prikkelend, niet-kleurend ontsmettingsmiddel gebruiken.



Stap 3. Leg een naald een minuut lang in ontsmettingsalcohol en droog ze daarna af met een steriel compres. Heb je zelf een steriele naald: des te beter.



Stap 4. Houd de naald evenwijdig met de huid en prik een paar keer aan de basis van de blaar. Druk met een steriel kompres het vocht uit de blaar.



Stap 5. Dek de wonde af met een pleister of kompres. Verwijder voorzichtig de naald.



Is de blaar al open? Dan verzorg je deze zoals een huidwonde. Volg stap 1 tot 3 zoals hierboven aangegeven. Ontsmet vervolgens een pincet en fijn schaartje 1 minuut in ontsmettingsalcohol en droog af met een steriel compres. Neem de randjes van de open blaar vast met het pincet, en knip kort bij de huid af met het fijne schaartje. Dek daarna ook af met een pleister of compres.