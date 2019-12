Last huisstofmijt? Zo maak je je huis helemaal allergievrij Birte Govarts

07 december 2019

17u03

Huisstofmijtallergie is een van de meest voorkomende allergieën. Uitermate vervelend, en mensen hebben er voornamelijk in het najaar last van. Gelukkig kan je je huis zo inrichten dat je de voorplanting van de mijten afremt. Allergologen Didier Ebo en Vito Sabato leggen uit hoe.

Wat is huisstofmijt?

“Huisstofmijten zijn microscopisch kleine spinachtige organismen die niet bijten, maar zich vooral voeden met huidschilfers – zowel van mensen als van dieren – en schimmels. De huisstofmijt gedijt het best bij temperaturen tussen de 20 en 30 °C en een hoge vochtigheidsgraad van 80 procent. Ze houdt zich vooral op in de slaapkamer in het tapijt, beddengoed, de matrassen en hoofdkussens. Huisstofmijtallergeen is het hele jaar door aanwezig, maar in het najaar en in de winter worden meer klachten gemeld.”

In de leefruimte

• “Kies voor een gladde en eenvoudig ­afwasbare vloerbedekking, die je ­regelmatig kan reinigen met een ­vochtige dweil. Vermijd tapijten!”

• “Ook je wanden zijn liefst glad en makkelijk afwasbaar. Kies dus zeker niet voor behangpapier, maar bij voorkeur voor verf. Wil je echt liever behangen? Koop dan vinylbehang. Hang ten slotte zo weinig mogelijk kaders of posters aan de muur!”

• “Koop meubilair met een glad oppervlak in leder, hout of kunststof. Vermijd meubels met textielbekleding. Ga je schoonmaken? Doe dat dan met een vochtige doek en niet met een plumeau.”

• “Let op voor stofhaarden zoals elektronische apparatuur, droogbloemen, ­opgezette dieren, dierenhuiden, boeken en kamerplanten.”

In de slaapkamer

• “Zorg voor een kamertemperatuur lager dan 18 °C en een vochtigheidsgraad onder de 60 procent. Dat kan door de kamers goed te verluchten. Plaats zeker geen luchtbevochtigers.”

• “Koop een matras van synthetische materialen. Voorzie ze eventueel van een antiallergische hoes. Kies voor een molton hoeslaken dat maandelijks gewassen kan worden op 60 °C.”

• “Koop hoofdkussens en ander beddengoed in een materiaal dat vier keer per jaar gewassen kan worden op minstens 40 °C. Klop tussentijds geregeld buiten uit. Je bedlinnen moet één keer per week gewassen worden op 60 °C.”

• “Sla het donsdeken overdag niet dicht, maar laat het bed verluchten.”

• “Gebruik een aparte kleedruimte en berg je kleren op in goed sluitende kasten. Plaats geen wasmand op de slaapkamer.”

• “Beperk je meubilair. Kies kasten die volledig kunnen sluiten en vermijd meubels met textielbekleding.”

• “Laat geen huisdieren toe in de slaapkamer en vermijd kamerplanten.”

• “Ban boeken en speelgoed, en in het bijzonder pluchen beesten. Een knuffel kan toegelaten worden, maar moet maandelijks gewassen worden op 60 °C. Een alternatieve manier om hem huisstofmijtvrij te maken, is door hem 24 uur in de diepvriezer te stoppen en daarna te wassen op 30 °C.”