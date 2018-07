Langer leven door koffie: feit of fabel? Liesbeth De Corte

06 juli 2018

08u06

Bron: The Telegraph 0 Fit & Gezond Wat benzine is voor de auto, is koffie voor de mens. Zonder geraken we gewoonweg niet gestart. Oké, die uitspraak is misschien een tikje overdreven, maar voor veel mensen klopt het wel. Hun geweten werd gesust door een nieuwe Amerikaanse studie waarin stond dat het zwarte goud je leven kan verlengen. Maar klopt dat wel écht?

Verschillende media haalden de voorbije week de studie aan. 'Langer leven? Drink een kop koffie!', klonk het massaal. In het bewuste onderzoek staat dat mensen die 1 kop per dag drinken, 8 procent minder risico lopen op een vroegtijdig overlijden. Wie er elke dag 6 of 7 drinkt, heeft zelfs al 16 procent minder kans.

Dat zijn uiteraard indrukwekkende cijfers, maar zoals de gerenommeerde krant The Telegraph terecht opmerkt, gaat het om een observationeel onderzoek. Met andere woorden hebben de wetenschappers bestaande gegevens onderzocht. Ze konden een kijkje nemen in de UK Biobank die een enquête had uitgevoerd bij 500.000 Britten. Op die manier konden ze informatie verzamelen over hun gezondheid, of ze koffie dronken en of ze rookten. En via die databank geraakten de bollebozen ook aan fysieke onderzoeken. Wat wil dit nu allemaal zeggen? In feite: de onderzoekers kunnen dus niet met zekerheid zeggen of koffie daadwerkelijk je gezondheid beschermt of dat andere factoren ook nog een rol spelen.

Suiker en siroop

Net zoals vele studies hebben aangetoond dat een bakje troost zogezegd 'wonderen kan doen' voor je gezondheid, zijn er evenveel die het tegendeel bewijzen. Volgens sommige onderzoeken lijdt je bloeddruk eronder, is cafeïne géén aanrader voor diabetespatiënten en kan het leiden tot incontinentie. "Maar er is inderdaad ook bewijs dat koffie voordelen heeft", reageert Linia Patel, een diëtiste en woordvoerder van het Britse Dietetic Association. "De cafeïne, antioxidanten en diterpenen in het warme drankje kunnen je gezondheid beschermen." Maar - en er is een grote maar - niet elke koffie is hetzelfde. "Niet alleen het branden van de koffiebonen en het productieproces kan verschillen, in vele koffiebars bestellen mensen ook een kop met veel suiker, siroop en toppings. Tja, dat is natuurlijk niet goed voor je gezondheid."

En dan is er ook nog een tweede maar: iedereen reageert ook anders op cafeïne. Terwijl sommigen nog een kopje drinken als slaapmuts, kunnen anderen de slaap niet vatten als ze tijdens de lunch nog een bakje troost achterover geslagen hebben. "Er bestaat geen twijfel dat de studie interessant is, maar je moet er wel voorzichtig mee omgaan", voegt Patel er nog aan toe. "Drink je normaal twee kopjes per dag en voel jij je goed in je vel? Doe dan maar zo voort. Drink je er normaal zes of zeven per dag, en kan je zonder problemen in slaap vallen en heb je geen last van je maag? Dan is er ook geen probleem."

"Maar behandel deze studie niet als een voorschrift en pas je gedrag vooral niet aan. Je moet niet plots meer koffie gaan drinken, of überhaupt beginnen drinken als je het eigenlijk niet lust. Ook theedrinkers moeten hun favoriete drankje niet inwisselen voor het zwarte goud. Thee heeft immers ook veel gezondheidsvoordelen."