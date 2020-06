Lang leve Fifi en Max: studie toont aan dat huisdieren ons minder angstig en productiever maken tijdens lockdown Nele Annemans

06 juni 2020

15u21

De afgelopen maanden waren voor veel mensen een erg eenzame periode. Maar wie de lockdown samen met zijn trouwe viervoeter doorstond, ervoer die een pak minder erg. Zo blijkt uit een nieuwe studie. Huisdieren verminderen onze angst en stress en maken ons ook productiever tijdens de coronacrisis.

Het Britse dierenasiel Battersea Dogs & Cats Home ondervroeg 2.000 baasjes om erachter te komen hoe zij de lockdown met hun viervoeter beleefden. En dat bleek bijzonder positief te zijn.

Zo zei 58% dat hun huisdier hun productiviteit en motivatie tijdens het telewerken verhoogde. Daarnaast gaf bijna de helft (43%) aan dat hun huisdier hun angst verminderde en 60% zei dat hun harige vriend hen hielp om ‘s morgens uit bed te raken. Vier op de tien baasjes verklaarden ook dat hun viervoeter ervoor zorgde dat ze hun dagelijkse routine beter konden behouden. Sommigen zagen hun huisdier ook als de perfecte gesprekspartner. Zo gaf 12% toe al eens te klagen over het werk tegen Blackie of Simba.

Voor sommige mensen zijn hun huisdieren als een kind Dierendokter Joshua Dutré

Die resultaten zijn voor dierendokter en gezicht van het televisieprogramma ‘Beestig’ Joshua Dutré niet onverwacht. “Dat mensen enorm veel steun hebben aan hun huisdier in deze moeilijke periode, is geen verrassing. Ik zie onder ‘normale’ omstandigheden elke dag taferelen die bewijzen hoeveel dieren betekenen voor mensen. Voor sommigen zijn hun huisdieren als een kind. Ze krijgen er onvoorwaardelijke liefde van en constant gezelschap.”

Dat merkt Dutré vooral op bij de oudere generatie. “Bij mensen die geen of weinig vrienden of familie meer hebben, valt dat het meest op. En net zij worden door deze crisis het meest geïsoleerd. Sommigen zorgen enkel nog goed voor zichzelf, omdat ze voor hun dieren moeten kunnen zorgen.”

Nooit iets in ruil

Volgens de dierendokter krijgen we ook zo veel meer van onze dieren dan we beseffen. “Ze leren ons empathie, verantwoordelijkheid, routine, zorg en zelfzorg, ze houden ons in beweging, luisteren naar onze moeilijke momenten zonder ons te veroordelen ... En ze vragen daarvoor nooit iets in ruil. Dat maakt van huisdieren een ongelooflijke meerwaarde, en tegelijk een grote verantwoordelijkheid.”

Dutré hoopt dan ook dat mensen door deze crisis nog meer beseffen hoeveel hun huisdier voor hen betekent. “Probeer er alles aan te doen om ook omgekeerd ervoor te zorgen dat je beestje alles heeft om gelukkig te zijn, zowel mentaal als fysiek. Beloon je huisdieren dus maar eens goed na deze crisis. Maar ook niet té veel, want uit een andere studie blijkt dat maar liefst 35 procent van onze huisdieren overgewicht heeft. En dat zal er met corona niet op verbeterd zijn!”