Lang leve de cobra en neerwaartse hond: yoga is goed voor je brein

15 december 2019

De tijd is voorbij dat yoga geassocieerd werd met zweverig gedoe voor hippies. Het is een sport die steeds meer zieltjes wint. En terecht. Volgens een nieuwe studie is het niet alleen goed voor een lenig lichaam, maar ook voor je brein.

Het bevordert je flexibiliteit en lichaamshouding en het werkt ontspannend. Dat yoga een heleboel voordelen biedt, moeten we je niet meer vertellen. Wel verrassend is dat het ook een impact heeft op je hersenpan. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat verscheen in het tijdschrift Brain Plasticity.

Hersenscans

Het gaat om een meta-analyse waarbij 11 eerdere studies onder de loep werden genomen. In 5 studies werden mensen onderzocht die nog nooit yoga hadden beoefend. Zij moesten de sport 10 à 24 weken uitproberen. Zowel in het begin als op het einde van de studie werd hun hersenstructuur in kaart gebracht met behulp van een MRI-scan.

Bij de overige studies werd de hersenstructuur van yogi’s vergeleken met die van mensen die nog nooit van poses als ‘de neerwaartse hond’ hadden gehoord. Ook hier werden MRI-scans gemaakt.

De motor van het geheugen

“In al deze studies zagen we een impact op bepaalde hersendelen. Best verrassend: die resultaten zijn vergelijkbaar met bevindingen van ander sportonderzoek”, zegt professor Neha Gothe, kinesioloog aan de Universiteit van Illinois. Gothe leidde het onderzoek samen met Jessica Damoiseaux, professor psychologie aan de Wayne State University.

“We zagen bijvoorbeeld dat de hippocampus groter werd bij yogi’s”, vertelt Gothe. Ook bij sportievelingen die houden van aerobics is opgemerkt dat de hippocampus na verloop van tijd groeit. Dat is belangrijk, want dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor het geheugen en het leren. “Deze hersenstructuur wordt ook vaak als eerste aangetast bij dementie of alzheimer”, aldus Gothe.

De motors van je emoties en productiviteit

Volgens Damoiseaux zijn er ook aanwijzingen dat yogi’s een grotere amygdala hebben. Dat is het hersengebied dat in sterke mate bepaalt hoe we omgaan met emoties als angst en onrust. Hetzelfde geldt voor de prefrontale cortex en de cingulate cortex.

“De prefrontale cortex zit net achter je voorhoofd en helpt bij het maken van beslissingen, multitasken, plannen en beoordelen van situaties”, legt Damoiseaux uit. “Net als de amygdala helpt de cingulate cortex je emoties beheersen.”

Nog volgens de twee professoren blijkt uit de onderzoeken dat mensen die geregeld yoga beoefenen, beter scoren op cognitieve testen dan de proefpersonen die het niet doen.

Verklaring?

Gothe was best verrast dat yoga een vergelijkbaar effect heeft op het brein als aerobics. “Op het eerste gezicht hebben die twee sporten weinig gelijkenissen qua oefeningen en poses. We moeten dus nagaan welke andere mechanismen deze veranderingen in het brein veroorzaken.”

Een duidelijke verklaring is er dus niet, al heeft ze wel een vermoeden. Ze denkt dat het kalmerende effect van yoga een grote rol speelt. Eerdere studies hebben immers aangetoond dat stress gelinkt wordt aan het krimpen van de hippocampus. Om dat te bewijzen, is nog meer onderzoek nodig.