Laat je masseren, drink meer wijn en nog 6 verrassende tips om niet ziek te worden deze winter Nele Annemans

09 december 2018

11u05

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Vervelend gesnotter en gekuch, een kriebelende keel, voortdurend vermoeid zijn en puffend ademen door één neusgat zijn maar enkele van de vervelende kwaaltjes die gepaard gaan met Koning Winter. Voorkom dat jij de komende weken ziek wordt dankzij deze verrassende tips!

1. Maak je lunch zelf

Als we het druk hebben of we zijn gestrest door het werk, grijpen we vaak naar een suikerrijke snack die we dan verheven tot een waardige maaltijd. Kies liever voor een voedzame lunch die je immuunsysteem een boost geeft (denk aan veel fruit, groenten en volkoren granen).

2. Relax, take it easy!

Zanger Mika wist het al dat regelmatig ontspannen goed is voor je gezondheid. Stress verlaagt immers je weerstand tegen infecties waardoor je meer vatbaar wordt voor een verkoudheid of griep. Maak elke dag een beetje tijd vrij voor wat ontspanning, want een relaxte geest zorgt voor een gezonder lichaam.

3. Laat je masseren

Het stresshormoon cortisol verzwakt je immuunsysteem. Experts zeggen dat een massage van slechts 20 minuten je cortisolniveau kan verminderen. Lukt het niet om een afspraak te plannen in je drukke agenda? Laat je dan eens lekker masseren door je wederhelft of probeer het zelf met een foam roller.

4. Maak elke dag een wandeling

Studies tonen aan dat een stevige wandeling van 30 à 45 minuten het aantal cellen van je immuunsysteem verhoogt. De frisse lucht en het extra zonlicht kunnen ook wonderen doen.

5. Smile!

Lachen gaat stress tegen en versterkt je immuunsysteem. Het perfecte excuus om een paar afleveringen van je favoriete sitcom te bekijken.

6. Drink meer thee

Bij voorkeur een die boordevol met antioxidanten en ontstekingsremmende ingrediënten zit zoals brandnetel of paardenbloem.

7. Drink meer wijn

Nee, geen hele fles maar eerder een glas per dag. Uit Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt namelijk dat de flavonoïden in rode wijn ervoor zorgen dat je minder snel verkouden wordt. Cheers!

8. Rust voldoende

Hielp geen van bovenstaande tips en ben je toch – waarschijnlijk door die snotterende collega – ziek geworden? Gun jezelf dan wat rust, laat je taken even liggen en kruip eens lekker vroeg onder de wol.

Bron: goedgevoel.be

Lees ook:

Kan je twee keer griep krijgen in hetzelfde seizoen?

Kan je ziek worden door zonder jas buiten te gaan?



Vaak last van sinusitis? Met deze natuurlijke middeltjes raak je er snel weer van verlost