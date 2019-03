Laat gratis je huidveroudering en huidschade opmeten tijdens de sunsibility tour MV

28 maart 2019

La Roche-Posay en Vichy gaan al 20 jaar lang de strijd aan tegen huidkanker en doen volop onderzoek naar gevoelige huid en huidveroudering. De volgende stap in hun proces? Belgen ter plaatse gaan opzoeken om hen te informeren. De hele maand april trekken ze met een bus België en Groothertogdom Luxemburg door.

Aan wat kan je je verwachten? In de bus krijg je heel wat nuttige informatie over het effect van de zon, kan je zonneproducten uittesten, maar ook moedervlekjes laten bekijken en huidschade laten opmeten. Vervolgens krijgt elke bezoeker advies op maat over de gepaste zonnebescherming.

Enkele cijfers over de zon en de gevaren ervan

- Wie voor zijn 20e levensjaar, vijf keer ernstig verbrand is geweest met blaren, heeft 80% meer kans om een melanoom te krijgen.

- 80% van de zichtbare huidverouderingstekens is te wijten aan UV-blootstelling.

- Toch brengt slechts 6% van de bevolking voldoende zonnebescherming aan.

- 52% van de ondervraagden hebben hun moedervlekjes nog nooit aan een dermatoloog laten zien en de helft van hen bekijkt ze zelf ook niet. Nochtans is melanoom de enige vorm van kanker die met het blote oog te zien is. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan ze in 90% van de gevallen efficiënt worden behandeld.

Wil je weten wanneer de bus in jouw buurt is? Dat ontdek je hier.