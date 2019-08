Kurkuma: wondermiddel tegen borstkanker of net niet? GG NA

27 augustus 2019

10u49

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Supplementen op basis van ­kurkuma bevatten de stof curcumine. Er wordt onder meer beweerd dat deze supplementen het risico op het terugkeren van kanker verminderen bij vrouwen die borstkanker overleefden. Toch raden oncologen het niet aan om kurkumasupplementen te nemen. “Het gaat hier vaak over studies die uitgevoerd zijn op celculturen of in dierexperimenten. Ze zijn nooit onderzocht bij kankerpatiënten”, aldus het team oncologie van het UZ Leuven.

Uit een recente studie van onderzoekers van het Nederlands ­Kankerinstituut Rotterdam is ­aangetoond dat ‘een hoge dosis curcumine’ de bloedspiegels van tamoxifen en endoxifen (medicatie die gegeven wordt tegen borstkanker, red.) kan beïnvloeden, ­waardoor het mogelijk een verminderend effect kan hebben op de werkzaamheid van die producten. Toch is er verder klinisch onderzoek nodig volgens de oncologen. “Vermoedelijk is de klinische impact niet zo groot, maar gezien de onzekerheid raden wij zeker niet aan om kurkumasupplementen te nemen.”

“Er zijn geen aanwijzingen dat ­gebruik van kurkuma als smaakmaker en kleurstof in de maaltijden onveilig is bij gebruik van tamoxifen. De hoeveelheid aanwezige curcumine is klein en wordt in het lichaam van de mens snel inactief gemaakt (door de darmcellen en lever), waardoor het zijn eventuele werking verliest. Je zou dagelijks al zeker 60 gram kurkuma moeten gebruiken, wat neerkomt op drie potjes kurkumapoeder, om de risicodosis curcumine binnen te krijgen”, gaan de oncologen verder.

Maar kruiden en planten mogen dan wel natuurlijke producten zijn, ze zijn lang niet altijd zonder gevaar. “Sommige kruidenpreparaten ­kunnen de werking van bepaalde chemotherapeutica ondermijnen. De controle op de supplementen is vrij beperkt. Een voedingssupplement is geen geneesmiddel en hoeft dus niet aan dezelfde wetenschappelijke eisen te voldoen.”