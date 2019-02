Kunnen dromen je moe maken? Een expert geeft uitleg Nele Annemans

07 februari 2019

07u47

Bron: Elite Daily 0 Fit & Gezond Je botste op de E40, kwam daardoor te laat aan voor de belangrijkste presentatie van het jaar op je werk én verloor je nieuwe iPhone. Wat een rotdag! Gelukkig was het maar een droom, al voel je je misschien wel belabberd de volgende ochtend. Maar kunnen dromen je nu ook écht uitputten? Een slaapexpert geeft uitleg.

Om meteen met de deur in huis te vallen: volgens dokter Raj Dasgupta van de American Academy of Sleep Medicine hangt het vooral af of tijdens welk deel van je slaap je droomde. “De meest intense dromen komen voor tijdens je REM-slaap. En die slaap maakt je eigenlijk niet moe, maar net meer uitgerust. Als je niet in je REM-slaap raakt daarentegen, kan je je overdag moe en uitgeput voelen.”

Zo onderga je verschillende stadia terwijl je slaapt volgens hem. “Bij de eerste twee ben je in een lichte slaap, waarin je makkelijk kan wakker worden. Dan, tijdens de derde en vierde fase, raak je in een veel diepere slaap waaruit je moeilijker wakker wordt en je lichaam minder gevoelig wordt voor prikkels van buitenaf. Daarna beland je uiteindelijk in je de ‘rapid eye movement’ of REM-slaap, meestal anderhalf uur nadat in je slaap viel. Die cyclus herhaalt zich enkele keren waardoor je meerdere REM-slapen per nacht ervaart. En het is tijdens die fase dat de meeste dromen plaatsvinden.”

Toch is je REM-slaap niet alleen de tijd waarin de meeste van je dromen plaatsvinden. Volgens dokter Dasgupta is het ook een van de belangrijkste stadia van je slaap omdat hij je lichaam en geest verjongt, en goed is voor je geheugen en gezondheid.

Toch uitgeput

Maar het is ook mogelijk dat je droomt tijdens de andere fasen van je slaap, al zijn die volgens Dasguta eerder een teken dat je niet voldoende nachtrust krijgt. “Als je dromen niet in je REM-slaap voorkomen, kan je je de dag erna slaperig en uitgeput voelen.”

Dromen in je REM-slaap maakt je dus niet moe, maar er zijn wel een pak andere factoren die de kwaliteit van je slaap kunnen verstoren. “Er zijn een heleboel dingen die je slaap kunnen beïnvloeden. Zo kunnen bepaalde medicijnen ervoor zorgen dat je niet in je REM-slaap raakt. Ook bepaalde medische problemen zoals chronische pijn of brandend maagzuur verstoren je nachtrust.”

Met andere woorden, zelfs als je droomt dat je met een beer de strijd aanging, ongeacht hoe vermoeiend dat op dat moment voelde, maakt het je niet vermoeid de volgende dag, aangezien het in het belangrijkste deel van je slaap gebeurde, de REM-slaap. Voel je je toch erg slaperig de volgende dag? Dan gebeurde de droom waarschijnlijk in een andere fase van je slaap. Probeer daarom om elke nacht ongeveer 7 à 8 uur te slapen zodat je voldoende rust en uitgeslapen bent.