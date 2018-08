Kun je echt immuun worden aan je deodorant? TVM

01 augustus 2018

07u44

Bron: Byrdie/PureWow 0 Fit & Gezond Met deze temperaturen moeten de bussen deo aangesleept worden om de bevolking vrij te houden van stinkende oksels. En toch, zet één voet op het openbaar vervoer en je ruikt meteen dat lang niet iedereen geurvrij is. Er wordt wel eens gezegd dat je lichaam gewoon kan worden aan deodorant. Klopt dat echt en is het daarom dat zoveel mensen desondanks de nodige dosis deo toch nog stinken?

Het klopt inderdaad dat je lichaam gewoon kan worden aan een deodorant waar je al jaar en dag op vertrouwt. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk, maar het heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met onze hormonen. De gangbare theorie stelt dat onze hormonen altijd fluctueren. “Het is niet ongebruikelijk dat je anders ruikt wanneer je van anticonceptiemiddel verandert, zwanger bent of wanneer je bijvoorbeeld in de menopauze bent,” aldus dermatologe Elizabeth Tanzi aan Byrdie. En zelfs wanneer er geen noemenswaardige lichamelijke veranderingen aan de orde zijn, verandert je lichaam na verloop van tijd. Het is dus niet zo dat je deodorant plots niet meer werkt, maar wél dat je lichaam veranderd is en dus een andere formule nodig heeft.

De oplossing is – je raadt het al – best simpel: van deodorant veranderen. Sommige mensen raden aan om elke zes maanden van deo te veranderen, maar dat is volgens de meeste dermatologen niet nodig. “Van zodra je deo opdoet, maar eigenlijk al heel snel daarna begint te stinken, is het tijd om eens af te wisselen. Anders niet,” zegt dermatologe Rebecca Baxt aan PureWow. Of je kunt eens een populaire okseldetox uitproberen zoals NINA-redactrice Liesbeth deed. Lees hier meer over haar ervaringen.

