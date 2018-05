Kun je echt hoofdpijn krijgen van onweer? TVM

29 mei 2018

Nog zeker tot vrijdag blijven felle onweersbuien mogelijk in heel het land. Naast wateroverlast en andere ongemakken zoals blikseminslagen, gaat dat onweer volgens sommige mensen ook gepaard met hoofdpijn en migraine. Maar kan dat eigenlijk wel of zit het – letterlijk – in je hoofd?

Op één studie uit 2013 na, is er amper wetenschappelijk onderzoek over het verband tussen regen/onweer en hoofdpijn te vinden. Volgens die studie aan de universiteit van Cincinnati verhoogt onweer inderdaad de kans op hoofdpijn en migraine met maar liefst 25 procent. Bij migrainepatiënten ligt het risico op hoofdpijn zelfs 31 procent hoger volgens het onderzoek.

De Nederlandse neuroloog Michel Ferrari gaat hier, ondanks het gebrek aan veel wetenschappelijk bewijs, in mee. Aan RTL Nieuws vertelt hij dat hij zo veel patiënten over de vloer krijgt die erover klagen, dat het voor hem zeker is dat er wel een verband moet zijn. Hij wijt het aan de elektrische lading die in de lucht hangt tijdens zo’n onweer. Ook de luchtdruk die tijdens onweer eerst heel erg stijgt en vervolgens extreem daalt, kan volgens Ferrari een trigger zijn voor hoofdpijn en migraine.

“Je krijgt hoofdpijn doordat zenuwen in bepaalde delen van je hersenen ineens actief worden en daarna minder. Luchtdruk en een verschil in ionisatie in de lucht kan dit stimuleren. De triggers voor migraine en hoofdpijn verschillen van persoon tot persoon, maar dat er een groep is die er last van heeft tijdens onweer, weet ik heel zeker.”