Kuis uw kot: is het belangrijk om nu vaker te poetsen? Margo Verhasselt

19 maart 2020

13u02 0 Fit & Gezond ‘Was je handen’, ‘geef geen kussen’ en ‘blijf thuis’; er worden enkele belangrijke maatregelen opgelegd om de strijd met het coronavirus aan te gaan. Heel wat mensen werken thuis en dat zorgt ervoor dat de lenteschoonmaak dit jaar spontaan wat vroeger begint. Maar is het ook écht belangrijk om plots massaal te beginnen poetsen? Viroloog Jean-Pierre Hernalsteens (VUB) legt uit.

Met een extra dweiltje slaan, doe je niemand kwaad dat bevestigt ook viroloog Jean-Pierre Hernalsteens: “Je huis een grondige schrobbeurt geven, is niet uit den boze. Maar het is vooral belangrijk dat mensen regelmatig deurklinken en handvaten ontsmetten. Voor zover ik weet, verspreidt dit virus zich vooral via gecontamineerde oppervlakken en druppeltjes speeksel en slijm.”

Buitenshuis zo weinig mogelijk oppervlakken (deurklinken, handvaten ...) aanraken die gecontamineerd kunnen zijn, is dus de boodschap. “Wanneer dit toch gebeurt, is het belangrijk om de handen grondig te wassen met water en zeep en indien dit niet kan ze te ontsmetten met een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol. Je handen drogen doe je op openbare plaatsen het best met papier, textielen handdoeken was je thuis beter zo vaak mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je je aangezicht zo weinig mogelijk aan probeert te raken.”

Wondermiddeltjes

Met welke producten beginnen we het best aan de grote schoonmaak? “Coronavirussen hebben aan de buitenzijde een enveloppe die bestaat uit eiwitten en lipiden (vetten)”, legt de viroloog uit. “Die lipiden worden aangetast door zeep en alcohol. Er zijn dus geen hoogtechnologische ontsmettingsmiddelen nodig, klassieke zeep (en eventueel alcohol) zouden moeten volstaan. Dettol is bijvoorbeeld zeker bruikbaar want het bevat ook een detergens (medisch geneesmiddel dat zuivert nvdr.).”

Javel wordt hier en daar uitgeroepen tot een wondermiddel. Maar moeten we ook effectief het schoonmaakproduct allemaal in huis halen? “Javel lijkt mij perfect voor de vloer, maar zal veel zaken beschadigen door ze te ontkleuren en te laten roesten. Het product kan geen kwaad voor het milieu want het is instabiel. Javel mag niet gemengd worden met andere chemicaliën want dan kan het zeer giftige chloorgas gevormd worden.”