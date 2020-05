Kristen Bell brengt betaalbare CBD-cosmetica uit Margo Verhasselt

21 mei 2020

09u23 0 Fit & Gezond De Amerikaanse actrice Kristen Bell (39) staat bekend om haar geweldige humor. Waarvoor velen haar nog kennen? Haar liefde voor huidverzorging. Ze post dan ook vaak foto’s van zichzelf met haar lievelingsproducten op Instagram. Maar nu zet ze ook voor het eerst stapjes in de cosmeticawereld met haar eigen CBD-lijn Happy Dance.

Bell stak nooit onder stoelen of banken dat ze fan is van de Lord Jones CBD-producten. Ze slaat nu de handen ineen met het merk en brengt binnenkort haar eigen CBD-lijn op de markt. De niet-psychoactieve stof uit de cannabisplant wordt tegenwoordig steeds vaker in oliën en producten verkocht. En met reden, want CBD zou onder andere ontstekingsremmend werken bij acne en heeft een sterk hydraterend en helend effect op de huid. Hier legden we al uit wat je moet weten over CBD.

“Ik kwam twee jaar geleden voor het eerst in aanraking met de producten van Lord Jones en gebruik ze sindsdien", vertelt Bell aan het magazine People. “Ik was sceptisch in het begin, maar werd vrijwel meteen omvergeblazen door de kwaliteit, integriteit en consistentie van de producten.” Lord Jones staat bekend om hun CBD-producten van hoge kwaliteit, maar ook om hun prijskaartje. Bell ontmoette de eigenaars van het merk en samen besloten ze dat zij het perfecte gezicht was voor een lijn voor een groter publiek.

“We hadden allemaal het idee om een CBD-lijn te maken die voor meer mensen beschikbaar was, maar met dezelfde kwaliteit”, vertelt Bell. Welke producten ze juist op de markt brengen, is nog niet bekend. De actrice verklapt wel al dat ze allemaal ‘een positief effect’ hebben op je gelaat wanneer je ze opsmeert.