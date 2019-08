Krijgen we korting? Dan zijn we geneigd om gezonder te eten LDC

30 augustus 2019

14u08 1 Fit & Gezond Het geheim om gezonder te eten. Het is de heilige graal voor mensen die op hun lijn willen letten, en Delhaize heeft alvast een flinke stap vooruit gezet in die queeste. Een studie van de supermarktketen heeft aangetoond dat mensen gezondere voeding kopen als ze korting krijgen.

We weten allemaal dat we meer groenten en fruit moeten eten. En toch is het in de supermarkt o zo verleidelijk om de winkelkar vol te laden met chocolade, chips en andere snacks. Een mogelijke oplossing: korting krijgen op gezonde voeding. Dat blijkt althans uit een studie van Delhaize.

De warenhuisketen startte eind april met het proefproject genaamd ‘Healthy Ucoins’. Zo’n 11.000 mensen - waaronder heel wat medewerkers - kregen 20% korting bij de aankoop van gezonde voeding. Om te bepalen of een voedingproduct healthy genoeg is, werd gekeken naar de nutriscore. Ter herinnering: de nutriscore is een nieuw systeem waarbij berekend wordt hoeveel positieve eigenschappen (zoals eiwitten, vezels, fruit, groenten en noten) en negatieve eigenschappen (energie, suikers, verzadigd vet en natrium) een product bevat. Score A is het beste, B is ook nog gezond, E is het slechtste.

Wat blijkt? De proefpersonen kochten 35% meer gezonde voeding dan andere klanten. Daarnaast stopten ze minder producten met een score van C, D en E in hun winkelzakken. “Het gaat dus wel degelijk om een veranderde voedingsgewoonte”, zegt Dieter De Waegeneer, operationeel directeur van Delhaize, aan Het Nieuwsblad.