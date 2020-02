Korte sportsessies zitten in de lift: “3 keer 10 minuten wandelen is beter voor je gezondheid dan 1 wandeling van 1 uur” NA SV VW

19 februari 2020

14u11 2 Fit & Gezond Breekt het (angst)zweet je al uit bij het horen van het woord ‘sport’? Dan hebben wij heuglijk nieuws: verschillende korte bewegingsmomenten zouden even goed zijn als één lange sportsessie.

Een opsteker voor wie in een vlaag van goede voornemens wel een paar sportschoenen kocht, maar vergat om wat bijbehorende motivatie af te rekenen. Want wie vindt dat de tijd vliegt, moet eens een uurtje op de crosstrainer gaan staan. Volgens onze favoriete raadgever, het wereldwijde web, hoeven we om goed bezig te zijn echt geen uur af te zien, maar kunnen we net zo goed een paar kleine bewegingsmomenten inbouwen gedurende de dag. Dat wil zeggen: in plaats van na het werk met je sporttas en een hoop tegenzin naar de fitness te vertrekken, kan je ’s ochtends rustig ontwaken met een paar minuutjes yoga, gedurende de werkdag twee keer een frisse neus halen met een flinke wandeling en ’s avonds nog een kwartiertje krachtoefeningen doen voor het slapengaan. Korte blitz-trainingen als het ware, in plaats van één langgerekte sportsessie. Met als achterliggend idee dat je zo niet alleen de ideale mix van sport achter de kiezen hebt, maar ook dat het gezonder zou zijn.

Benieuwd hoe je die korte blitz-trainingen integreert in je dagelijkse leven? Je leest er alles over in je gloednieuwe Goed Gevoel die vanaf vandaag in de winkelrekken ligt. We lichten ook alvast een tipje van de sluier op van wat je mag verwachten in het nieuwe maartnummer.

Daar komt de lente… en daar zijn de pollen

Laat het gras maar groeien en het snot maar vloeien. Het hooikoortsseizoen is weer begonnen, inclusief tranende ogen, niesbuien en een loopneus waarmee je ongetwijfeld een klein zwembad kan vullen. Het goede nieuws? Er is wat aan te doen: in het maartnummer van Goed Gevoel staan alle behandelingen tegen allergie op een rijtje.

Kleine helden

Op zaterdag 15 februari was het Wereldkinderkankerdag en stond de wereld even stil bij de moeilijke weg van jonge kankerpatiëntjes en hun families. Omdat hun strijd niet op één dag gestreden is, laat Goed Gevoel enkele jonge patiënten aan het woord. Vier verhalen vol veerkracht en hoop.

Hoezo, een designervagina?

De mens is meer dan ooit maakbaar, maar moet onze vagina dat ook zijn? Een overzicht van wat je allemaal kan laten doen met cosmetische genitale chirurgie, maar daarom niet persé hoeft.

3, 2, 1 zen

Een hart dat bonst in je keel, een knoop in je maag of klamme handjes: stress kan hard toeslaan en altijd op het verkeerde moment. De touwtjes snel terug in handen krijgen doe je met de vijf huis-tuin-en-keukenhacks tegen stress.

Less is more

Elke maand neemt Goed Gevoel een slechte gewoonte onder de loep. In maart is het de beurt aan het weekmenu, dat nog steeds te vet, te zout en te zoet is. Gelukkig weet diëtiste Sanne Mouha raad.

Help, ik heb geen goesting

Relatietherapeute en klinisch seksuologe Chloé De Bie legt uit dat lust niet tussen onze benen zit, maar wel in ons hoofd. Ontbreekt de goesting om je partner te bespringen je meer dan eens? Dan ben je zeker niet alleen. Onze seksuologe legt uit hoe je je libido weer een boost kan geven.

Minder stress, meer energie

Last but not least stellen we je nog even de pocket van Claudia Van Avermaet voor. Zij helpt je dankzij handige tips en tricks aan een gezond en stressvrij leven in amper zeven weken. Klinkt goed? Koop de ‘Reboost your body’-pocket dan voor maar € 3 extra bij het maartnummer van Goed Gevoel.