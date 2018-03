Koolhydraatarm dieet ligt onder vuur Ellen den Hollander

18 maart 2018

15u15 0 Fit & Gezond Veel mensen hebben de afgelopen jaren koolhydraten uit hun voedingspatroon geschrapt, zoals brood, rijst, aardappelen en bananen. Koolhydraten worden namelijk omgezet in suiker, en dat heet slecht te zijn.

Een dieet zonder koolhydraten ligt nu onder vuur. Professor Fred Bouns van de Nederlandse Universiteit Maastricht (UM) stelt dat het goed is om minder koolhydraten te nemen, maar niet om de inname helemaal te stoppen. Brouns concludeert dit nadat er twee internationale overzichtspublicaties zijn verschenen over dit onderwerp.

Hoe populair het dieet zonder koolhydraten is, blijkt wel uit de campagne van lokale huisartsen in het Brabantse dorp Leende. "Dat een zo laag mogelijke inname van suiker het risico op overgewicht en diabetes vermindert, staat buiten kijf", stelt Brouns, die emeritus hoogleraar Innovatie in Gezonde Voeding verbonden is aan de UM in een bericht van de universiteit. "Maar uit ons onderzoek blijkt, dat een koolhydraatarm dieet (ook wel ketogeendieet genoemd) tot ongunstige effecten kan leiden. Vooral de lage hoeveelheid vezels en het hoge vetgehalte van een koolhydraatarm dieet leidt tot ongunstige invloeden op de darmflora."

Een ketogeen dieet blijkt voor velen ook moeilijk vol te houden. In plaats daarvan zou een matig veranderd voedingspatroon dat minimaal 100 tot 150 gram koolhydraten per dag levert, beter vol te houden zijn, aldus Brouns. "Er zijn op dit moment eigenlijk geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de gezondheidsvoordelen van een zeer koolhydraatarm dieet op de lange termijn. Elke promotie van dergelijke diëten als zijnde ‘goed voor iedereen’ moet ook in dit licht worden gezien."

Drastisch

Brouns staaft zijn eigen publicatie met een recent internationaal onderzoek naar voedselrichtlijnen waaraan hij meewerkte. Daarin werden richtlijnen van 11 landen en instanties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid met elkaar vergelen. Zonder uitzondering, benadrukt Brouns, bevelen de richtlijnen aan om de inname van toegevoegde suikers drastisch te beperken. Geen van de autoriteiten rept echter van een koolhydraatarm dieet om dat te bereiken. Sterker nog, in alle onderzochte gevallen wordt aanbevolen om tot circa 50 procent van de dagelijkse energie-inname als koolhydraat te consumeren.

Volgens Brouns kan het gehalte aan koolhydraten best wat omlaag en dat van vet wel wat omhoog, resulterend in 40 procent van de dagelijkse energie-inname voor beide voedingsstoffen. "Belangrijk daarbij is dan wel dat er sprake is van het kiezen van koolhydraatbronnen met een hoog vezelgehalte en vooral onverzadigde vetbronnen. Maar het meest effectief in het voorkomen van overgewicht en diabetes is een gelijktijdige aanpassing van meerdere leefstijlfactoren. Denk daarbij naast gezond eten ook aan kwantitatief minder eten, stoppen met roken, matig alcoholgebruik en meer beweging.’’

Het Nederlandse Voedingscentrum reageerde onlangs op het ketodieet, dat bekend werd door Hollywoodsterren die het volgen. Voedings- en gezondheidsexpert Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum stelde toen vraagtekens bij het – naar verluidt – favoriete dieet van Alec Baldwin, Matthew McConaughey, Tom Jones en Robin Wright. "Er zijn geen wonderdiëten. En van alle diëten val je in het begin af. Maar omdat het zo moeilijk is vol te houden, val je terug naar je oude gewicht als je ermee stopt."