Komt er binnenkort een geneesmiddel tegen chronische hoest?

“We spreken van een chronische hoest als de symptomen 8 weken of langer duren”, zegt Van Bleyenbergh. “Soms is een onderliggende ziekte de boosdoener: astma en allergie, een chronische ontsteking van de bovenste luchtwegen zoals sinusitis, of reflux. Bij dat laatste komt er maagzuur omhoog naar de slokdarm, en dat veroorzaakt een hoest. Er zijn daarnaast een aantal medicijnen die hoesten als bijwerking hebben, zoals bepaalde bloeddrukverlagende pillen. Roken kan uiteraard ook de oorzaak zijn van hoest, dan spreken we over een ‘rokershoest’ die gepaard gaat met slijmen. Maar soms wordt er, zelfs na uitgebreid onderzoek, geen duidelijke oorzaak gevonden.”

Waarom blijven deze mensen dan toch chronisch hoesten? “Je spreekt pas van een chronische hoestovergevoeligheid wanneer er geen énkele onderliggende oorzaak voor het hoesten is. En daar heeft ongeveer 10% van de bevolking wereldwijd last van. Er zijn geen cijfers over België specifiek bekend, maar ook hier hoesten we veel. De hoeveelheid doktersafspraken met hoest als reden kunnen hier oplopen tot 40%.”

Overgevoelige luchtwegen

“We vermoeden dat de aandoening veroorzaakt wordt door de luchtwegen die hypergevoelig reageren op prikkels. In de luchtwegen zitten gevoelszenuwtjes die een signaal sturen naar de hersenen als er iets verkeerd gaat. Als die zenuwen te gevoelig zijn afgesteld, geven ze ook een signaal af wanneer er geen gevaar dreigt. Je hersenen reageren dan steeds door je te laten hoesten. Dat kan uitgelokt worden door allerlei soorten prikkels: sigarettenrook, sterke geuren zoals parfum en vernis, maar ook door temperatuurswisselingen zoals van een warme kamer plots naar de vrieskou buiten gaan.”

Nieuw medicijn

Tot nu toe is de beschikbare medicatie tegen chronisch hoesten niet ideaal. “De hoestremmers die nu worden voorgeschreven zijn afgeleid van morfine en kunnen verslavend werken of mensen versuffen”, zegt Van Bleyenbergh. “Daarom werken we soms gewoon met trucjes, zoals kauwen op mentholmuntjes. Er is wel medicatie op de markt die op de zenuwtjes in de luchtwegen inwerkt, maar die werken niet altijd even goed. Nu is er voor het eerst een nieuwe generatie middelen op komst, waaronder Gefapixant: het potentieel nieuw medicijn om chronische hoest mee te behandelen.”

Gefapixant

Het geneesmiddel werd in een nieuwe studie getest op 253 proefpersonen uit de Verenigde Staten en Engeland, die gemiddeld 14 jaar leden aan chronische hoest. De deelnemers werden gedurende 12 weken gevolgd. Een deel kreeg Gefapixant, en een ander deel nam een placebo. Ze wisten zelf niet welke van de twee ze namen. Voor het experiment gaven de patiënten aan zo’n 24 tot 29 keer per uur te hoesten. Na de behandeling was het hoesten voor de groep die Gefapixant nam, geminderd tot gemiddeld 11 keer per uur. De groep van de placebopil hoestte nog zo’n 18 keer. Dat zou komen omdat de patiënten wisten dat vorige studies met Gefapixant positieve resultaten hadden opgeleverd.

“Gefapixant blokkeert de gevoelszenuwtjes op een veel effectievere manier", legt Van Bleyenbergh uit. “Het probleem was eerst dat het middel de smaaksensatie verstoorde, maar nu ontdekte men dat dat in lagere dosissen niet gebeurt en de hoest toch wordt onderdrukt. Dat is een grote vooruitgang. De volgende stap is het medicijn testen op groter aantal proefpersonen, over een langere periode. Als de resultaten van die onderzoeken positief zijn, kan Gefapixant uitgroeien tot een erg nuttig medicijn."

*arts die gespecialiseerd is in longziekten.