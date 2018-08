Kokosolie blijkt helemaal niet zo gezond: "Puur vergif" AV

22 augustus 2018

14u51

Gebruik je vaak kokosolie tijdens het koken? Volgens een nieuw rapport zou kokosolie helemaal niet zo gezond zijn als je zou denken. Het product zou zelfs schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid.

Professor Karin Michels van de Harvard T.H. Chan School of Public Health hield onlangs een lezing getiteld "Coconut Oil and Other Nutritional Errors" of "Kokosolie en andere voedingsfouten". Tijdens de 50 minuten durende lezing ontmaskerde ze verschillende mythen over het populaire product. Doorgaans wordt kokosolie als een superfood beschouwd. Het product zou namelijk helpen bij het afvallen en de hersenen stimuleren.

De vrouw tracht in de lezing de mythe over het goedje te ontkrachten: "Kokosolie is puur vergif", aldus Michels. "Het is een van de slechtste dingen die je kunt eten." Professor Michel voegde nog toe dat het gevaarlijker is voor ons hart dan reuzel, omdat de olie bijna volledig bestaat uit verzadigde vetzuren die onze bloedvaten kunnen blokkeren. Bovendien is er geen enkel onderzoek dat effectief de gezondheidsvoordelen van kokosolie aantoont.

De woorden van Michels verbaasden heel wat mensen. Toch is het niet de eerste keer dat kokosolie ongezond wordt genoemd. In 2017 voerde de American Heart Association een studie uit waaruit bleek dat 82 procent van het vet in kokosolie verzadigd vet is, waarvan bekend is dat het de "slechte" cholesterol verhoogt en leidt tot blokkades die beroertes en hartaanvallen kunnen veroorzaken .

Soja-, zonnebloem- en maïsolie, bestaande uit meervoudig onverzadigde vetten, zouden goede alternatieven zijn voor kokosolie.

Hieronder kunt u de volledige video van professor Michels (in het Duits) bekijken.