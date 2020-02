Koffielover of theeleut? Onze genen bepalen wat we het lekkerst vinden VW

03 februari 2020

09u56

Bron: Mind Body Green 1 Fit & Gezond Wat zorgt ervoor dat we een bepaald voedingsmiddel tot ons favoriete voedsel benoemen? Is het de smaak? Of misschien het feit dat we ermee opgegroeid zijn? Of is het toch nog iets anders? Uit nieuw onderzoek blijkt dat onze genen een belangrijke rol spelen in hoe lekker we iets al dan niet vinden.

Wat is de relatie tussen onze genen en onze favoriet voedingsmiddelen? Uit een onderzoek, uitgevoerd door het RIKEN centrum voor integratieve medische wetenschappen in Japan, blijkt dat er gemeenschappelijke patronen in de genen van mensen bestonden, die verband hielden met hun voedingsgewoontes.

In mensentaal nu: de wetenschappers ontdekten dat onze genen verantwoordelijk zijn voor het al dan niet lekker vinden van dranken als koffie of thee, en voedingsmiddelen zoals vlees, tofu en zuivelproducten.

De wetenschappers ontdekten tijdens hun onderzoek 10 nieuwe gen-gerelateerde voedingsfactoren, waarvan de meerderheid verband hield met de voorkeur voor koffie en alcohol. Zo was er één genvariatie die verband hield met de consumptie van minder alcohol en meer cafeïnehoudende dragen zoals koffie en groene thee.

Hoewel de wetenschappers begonnen met het zoeken naar genetische variaties die verband hielden met voedselvoorkeuren, zochten ze daarnaast ook naar relaties tussen deze variaties en bepaalde ziektes. Zo kwamen ze erachter dat vijf van de gevonden genetische variaties ook in verband staan met het al dan niet krijgen van kanker of diabetes type 2. Daarnaast zou het opsporen van de genvariatie die ervoor zorgt dat we genetisch voorbestemd zijn om alcohol lekker te vinden, er meteen ook kunnen voor zorgen dat we beter kunnen inschatten wie er voorbestemd is om een alcoholprobleem te ontwikkelen. “Dit onderzoek kan sowieso bijdragen tot een gezondere samenleving” aldus wetenschapper Yukinori Okada.