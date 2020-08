Koen Wauters leeft al 18 jaar met tinnitus: 4 prangende vragen over de oorziekte beantwoord

Gepiep, gebrom, gesuis: zanger Koen Wauters kampt er al 18 jaar mee. “Zodra het ergens stil is, hoor ik gefluit in mijn oren. Daarom ga ik pas slapen als ik écht moe ben.” En zodra je het hebt, gaat de stoorzender nooit meer weg. Ook hier geldt dus: beter voorkomen dan genezen. Expert Frans Gordts over alles wat je moet weten over tinnitus.

Wat is tinnitus?

Prof. Frans Gordts, diensthoofd Keel-neus-oorheelkunde in het UZ Brussel: “Tinnitus is een activiteit van het brein die je kan waarnemen als geluid. Wat er precies gebeurt in onze hersenen? Dat weten we voorlopig niet. Waarschijnlijk is er meer dan een mechanisme verantwoordelijk voor de waargenomen tuut, piep of ruis. Eigenlijk kan je oorsuizen zien als een soort fantoompijn. Net zoals iemand met een geamputeerd been pijn kan ervaren in het lichaamsdeel dat er feitelijk niet meer is, registreren de hersenen van iemand met tinnitus ‘geluid’ dat helemaal niet via het oor binnenkomt. De term komt van het Latijnse ‘tinnire’, dat niets anders betekent dan ‘klinken’. Tinnitus is op zich trouwens geen diagnose; het is gewoon een beschrijving van een bepaald symptoom.”

Waarom krijg je tinnitus?

“De oorzaken zijn gevarieerd. Gehoorverlies gaat vaak hand in hand met tinnitus. Bij veel patiënten is dat te wijten aan de leeftijd: een derde van de mensen die te kampen krijgen met tinnitus, behoort tot de derde leeftijd. Maar ook plotse of langdurige blootstelling aan te hevig geluid kan tot gehoorschade en bijkomend -verlies leiden. Als ze tijdens de jaarwisseling vuurwerk naast je oor afsteken, loop je risico op een knaltrauma, een acute vorm van lawaaibeschadiging. Al komt het chronische lawaaitrauma (gehoorschade die zich geleidelijk aan opstapelt) vaker voor. Verder geven bijna alle ooraandoeningen die gepaard gaan met gehoorverlies aanleiding tot tinnitus. Tot slot kan tinnitus een nevenwerking zijn van bepaalde medicijnen.”

Hoe tinnitus behandelen?

“Bij een oorstop, oorontsteking of een andere aandoening verdwijnt de tinnitus zodra die behandeld is. In de meeste andere gevallen is er relatief weinig aan te doen en is het dus onomkeerbaar. Als het gepaard gaat met veel gehoorverlies kan een hoorapparaat een oplossing zijn. Vaak wordt aan ‘tinnitus matching’ gedaan om het geluidsvolume en de frequentie van de tinnitus te bepalen. Met ‘tinnitus masking’ wordt bovendien vastgesteld of bepaalde frequenties de toon kunnen verbergen. Onderzoek naar medicatie gaf helaas nog geen oplossing. We adviseren om zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan die tuut. Wie er op focust, komt in een vicieuze cirkel terecht: het gepieker veroorzaakt stress en slapeloosheid, wat de gevoeligheid voor de klachten verhoogt. De meest effectieve behandeling is dan ook tinnitus retraining therapy of TRT, een soort cognitieve gedragstherapie die inspeelt op het principe van de geconditioneerde reflex en het lichaam ‘afleert’ om op tinnitus te reageren. Een waardevolle, maar omvangrijke behandelwijze.”

Wat kan je doen om tinnitus te voorkomen?

“Omdat tinnitus in het gros van de gevallen niet te genezen is, kan de nadruk niet genoeg op preventie liggen. Draag daarom altijd oordoppen bij blootstelling aan luide muziek. Laat verder je gezond verstand regeren: ga niet vlak naast de boxen staan en geef jezelf én je oren af en toe wat frisse lucht. Een ‘oorpauze’ zal de kans op gehoorschade en oorsuizen aanzienlijk verminderen. Verruil thuis je oortjes voor een hoofdtelefoon: daarmee wordt het geluid minder geconcentreerd in de gehoorgang gericht. Let natuurlijk op het volume en gun je oren geregeld rust.”