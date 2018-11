Klopt het dat je van te veel zout eten overgewicht krijgt? TVM

20 november 2018

09u56 0 Fit & Gezond Zout zit al jaren in het verdomhoekje en een teveel eraan wordt onder andere gelinkt aan diabetes, hartziekten, een te hoge bloeddruk en ook overgewicht. Maar hoe komt het eigenlijk dat je zou bijkomen van zout te eten?

In fastfood, kant-en-klare maaltijden en ander ongezond eten zit veel zout. Dat weet je wellicht wel. Ook weet je dat je van dit soort eten natuurlijk (sneller) bijkomt, meer dan van gezond eten waar waarschijnlijk minder zout in zit. Maar dat je van fastfood en ander slecht voedsel bijkomt, heeft an sich niets te maken met het hoge zoutgehalte erin. Zout bevat namelijk geen calorieën, dus je kunt er ook niet van verdikken.

Wat onderzoek wel al heeft aangetoond, is dat zout onrechtstreeks een bijdrage kan leveren aan overgewicht omdat het dorst opwekt waardoor je vaker naar gesuikerde dranken grijpt. Al moet daar wel bij gezegd worden dat de consumptie van zout en gesuikerde drankjes samenhangt, maar er nog geen causaal verband is gevonden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze alle twee de uiting zijn van een nog onbekende factor, zoals bijvoorbeeld levensstijl. Mensen die veel zout eten thuis, zijn misschien ook wel de mensen die thuis veel toegang hebben tot frisdrank. Dat ze dan eerder voor een gesuikerd drankje kiezen in plaats van voor water, is logisch.

In principe kom je dus niet bij van een teveel aan zout, maar gezond is het zeker en vast nog altijd niet. Uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) bleek in 2015 nog dat we met een gemiddelde van 9,5 gram per dag ruim boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 6 gram per dag zitten. Dat heeft onder andere te maken met onze consumptie van zoute snacks en fastfood, maar ook door ‘verborgen’ zout, zoals in koekjes en brood.