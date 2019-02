Kleuters leren binnenkort EHBO op school, maar weet jij zelf ook wat je moet doen in geval van nood? VW & LG

19 februari 2019

14u04

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Het Rode Kruis geeft kindjes van de derde kleuterklas binnenkort EHBO-lessen op school. Maar wat als er thuis iets gebeurt met je kind? Weet jij in zo’n geval hoe je het best handelt? Wij gingen te rade bij Het Vlaamse Kruis.

SOS bewusteloosheid

Reageert je kind niet op vragen of aanrakingen, controleer dan eerst of het nog ademt. Kantel het hoofd achterover, til de kin op en luister, voel en kijk of je ademhaling opmerkt. Ademt je kind normaal, leg het dan in stabiele zijlig en bel de ziekenwagen. Deze veiligheidshouding lijkt op een natuurlijke slaaphouding en zorgt ervoor dat de ademhaling niet belemmerd wordt. Leg je kind op de rug en plaats de arm aan jouw zijde in een rechte hoek naar boven (elleboog geplooid, handpalm naar boven). Breng de verst verwijderde hand over de borst naar zijn andere hand. Plooi het been. Je hebt nu als het ware twee haken (armen en benen). Neem ze vast en draai het kind op de zij. Kantel het hoofd wat naar achteren zodat de luchtweg vrij blijft en schuif beide handen onder het gezicht om het hoofd te ondersteunen. Blijf je kind observeren en hou ook zijn ademhaling in de gaten.

Tip: als je de keuze hebt, leg je het kind het best op de linkerzij. In deze positie belast je de maag het minst en heb je minder kans op braakneigingen.

SOS algemene malaise

In tegenstelling tot bij volwassenen duurt het een hele tijd vooraleer een kind er slecht aan toe is. Maar zodra je kind in gevaar is, kan het snel evolueren. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Voelt je kind zich niet goed nadat het bijvoorbeeld een grote zak snoep gegeten heeft, dan hoef je je niet meteen zorgen te maken. Is er geen logische verklaring en heeft je kind een bleke of grauwe kleur of blauwe lippen, roep dan medische hulp in. Zet in afwachting je kind rechtop, met gestrekte benen en steunend tegen een muur of desnoods jezelf en wijk niet van zijn zijde.

SOS flauwvallen

Bij flauwvallen is er sprake van een kort bewustzijnsverlies dat niet langer dan enkele seconden duurt. Leg je kind op de rug en plaats zijn voeten op een stoel. Je zal merken dat het snel beter met hem gaat. Flauwvallen is meestal het gevolg van externe factoren zoals hitte, drukte ... Vind je echter geen aanwijsbare reden, raadpleeg dan een arts.

SOS verslikken

Als hoesten niet helpt, laat je kind dan vooroverbuigen en klop met je handpalm stevig tussen de schouderbladen. Doe dit tot wanneer het voorwerp loskomt. Bij grote kinderen kan je na vijf keer tevergeefs kloppen, verder gaan met buikstoten. Zet je achter je kind en sla beide armen rondom het bovenste deel van de buik. Laat je kind vooroverbuigen, maak een vuist en plaats ze ter hoogte van de maag (tussen navel en ribben). Trek de vuist stevig naar je toe. Herhaal dit vijf keer en ga indien nodig verder met vijf kloppen op de rug.

SOS hyperventilatie

Bij hyperventilatie komt het erop aan de ademhaling te normaliseren. Je kind vergeet immers goed uit te ademen en ademt vooral veel lucht in. Praat rustig in op je kind om het te kalmeren. Heb je een zakje bij de hand, plaats dit dan over de neus en mond van je kind. Door de eigen uitgeblazen lucht - die minder zuurstof bevat - weer in te ademen, zal je kind vanzelf weer rustiger ademhalen. Geen zakje? Vorm dan met beide handpalmen een gesloten kuipje, dat werkt even goed.

SOS brandwonde

Eerst water en de rest komt later, luidt het bekende gezegde. Hou de wonde onder de kraan of zet je kind onder de douche of in bad (bij grotere brandwonden). Je gebruikt het best lauw water om de huid af te koelen. Hou dit een halfuur vol. Wat je ziet is namelijk slechts het topje van de ijsberg. Een brandwonde verspreidt zich onder de huid. Eerstegraadsbrandwonden of een kleine blaar kan je zelf verzorgen. Smeer na het afkoelen flink wat Flamigel op de wonde. Bescherm de blaar met een steriel gaasje en ververs dit om de twee uur. Bij alle brandwonden groter dan 2 cm heeft je kind medische hulp nodig.

SOS bloedneus

Vergeet trucjes uit grootmoeders tijd zoals het hoofd naar achteren houden, de neus toeknijpen of een koude sleutel in de nek leggen. Laat je kind zitten en het hoofd omlaag houden (schrijfhouding) tot het bloeden stopt.

SOS wonde

Kinderen laten een wonde niet graag verzorgen. Toch neem je er het best even de tijd voor. Spoelen met water is de belangrijkste stap bij wondverzorging. Ontsmet de wonde daarna met een kleurloos middel. Mocht de wonde toch ernstiger zijn dan gedacht en door een arts nagekeken worden, dan heeft die zo meteen een goed zicht op de situatie. Met een gekleurd middel is dat een stuk moeilijker. Is de wonde onschuldig, goed gereinigd en ontsmet? Werk dan eventueel af met wat gekleurd ontsmettingsmiddel en een pleister: wondermiddelen om de laatste tranen te drogen.

SOS kneuzing

Een kneuzing kan behoorlijk pijn doen. Tracht de zwelling tegen te gaan door de pijnlijke plek af te koelen met ijs - dit doe je het best zo snel mogelijk, binnen het halfuur na het incident - en breng het lidmaat in hoogstand om de druk te verminderen. Breng een zalf aan tegen kneuzingen. Vermoed je dat er meer aan de hand is? Ga dan naar de spoeddienst.

SOS zware bloeding

Waar je bij wondverzorging zo zuiver mogelijk werkt, is dit bij het stelpen van een ernstige bloeding geen prioriteit. Neem een doek en duw die stevig op de wonde. Wikkel er een strakke windel (of tape) rond en roep medische hulp in.

