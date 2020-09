Kinesist toont uit hoe je spieren kweekt door stil te staan: “Ook professionele sporters gebruiken isometrische oefeningen”

Spieren trainen zonder te bewegen? Het kan met isometrische oefeningen, waarbij je simpelweg een statische houding aanhoudt. Het effect is veel groter dan je zou vermoeden. “Isometrisch trainen is een makkelijke en effectieve manier om aan spiermassa te winnen”, zegt kinesist Thijs Hertsens. Om jullie op weg te helpen laat hij stap voor stap zien hoe je de vijf beste oefeningen doet.

“Isometrisch betekent letterlijk: op gelijke lengte blijven”, legt kinesist Thijs Hertsens van Move To Cure, de praktijk van fysiotherapeut Lieven Maesschalck, uit.

“Bij krachttraining draait alles rond het samentrekken van spieren. Enerzijds zijn er de bekende isotone oefeningen, zoals squats, die je dynamisch uitvoert. Daarbij ervaar je een verlenging en een verkorting van de spier of spiergroep. Anderzijds zijn er isometrische oefeningen die statisch worden uitgevoerd: de positie van het gewricht en de spieren verandert niet. Denk bijvoorbeeld aan een plankoefening, waarbij je een aantal seconden in die houding blijft. Of de wall sit, waarbij je met je rug tegen de muur aanleunt en met je knieën in een hoek van negentig graden blijft ‘zitten’. Je spieren werken zeker, maar ze blijven onbeweeglijk in dezelfde positie, en er is geen sprake van verlenging en verkorting.”

Veilig en eenvoudig

“Dit type oefeningen wordt vaak toegepast in het begin van een revalidatie omdat ze als iets veiliger en eenvoudiger worden beschouwd dan isotone oefeningen”, gaat de kinesist verder. “Ze zijn makkelijker uit te voeren na bijvoorbeeld een operatie en simpel uit te leggen aan patiënten. Wij passen ze vaak toe bij peesontstekingen, zeker in de acute fase, als er veel pijn is.”

“Maar ook professionele sporters gebruiken ze, omdat ze het spiervolume goed stimuleren. Door een bepaalde positie aan te houden, is je lichaam in staat om extra spiervezels binnen dezelfde spier of spiergroep te activeren. Isometrische oefeningen zijn een makkelijke en effectieve manier om spiermassa te kweken, en om die reden ook bekend in de fitness- en performancewereld. Als je een uurtje krachttraining doet, mag zeker tien à twintig procent van je sessie isometrisch zijn.”

ZO TRAIN JE ISOMETRISCH

• Let op je ademhaling. Als je langdurig in dezelfde houding staat, heb je de neiging om je ademhaling te laten stokken. Blijf in hetzelfde rustige tempo ademen als tijdens je normale training.

• Begin met een houding dertig seconden vast te houden. Gaat dat goed, dan kan je uitbreiden naar zestig seconden.

• Tijdens een isometrische sessie zal je je spieren voelen branden. Geen paniek! Dat is net een teken dat je de oefeningen correct uitvoert en je spieren op de juiste manier aanspant. Je voélt je spieren dan als het ware verzuren.

• Integreer de oefeningen in je training. Enkel isometrische oefeningen doen is niet aan te raden, want mogelijk boet je lichaam dan in aan lenigheid en flexibiliteit. Als je altijd in dezelfde hoeken traint, zijn je spieren immers geneigd te verkorten.

• Als je vaak isometrisch traint en steeds dezelfde posities opzoekt, zal er gewenning optreden en boek je geen vooruitgang meer. Daarom is het belangrijk om te variëren met andere houdingen en hoeken. Je kan ook de weerstand vergroten door de oefening uit te voeren met een gewicht of een baar, zodat het trainingseffect behouden blijft.

DE BESTE OEFENINGEN

1. Squat op verhoogje

Squat (heupen en knieën) in 90 graden met miniband, extensie bovenrug en voorvoet steun.

Frequentie : 5 keer 30 seconden aanhouden (30 seconden rust).

Isometrische kracht : kuit-, bovenbeen- en bovenrugspieren.

2. Flamingo

Ga op één been staan met een elastische band onder het standbeen. Plooi het standbeen tot 20 graden in de knie, hou de rug recht en het vrije been in horizontale positie.

Trek de elastische band met beide handen op richting heup, trek de schouderbladen naar elkaar toe.

Frequentie : 3 keer 10 seconden aanhouden op linker- en rechterbeen.

Isometrische kracht : heupstrekkers stand- en vrije been, tussenschouder- en schouderbladspieren.

3. Pompen met verhoogje

Neem een pomphouding (plank) aan met je handen op schouder- en je voeten op heupbreedte op een verhoogje.

Duw de schouders uit en span de buik- en bilspieren actief op. Hou je onder- en bovenrug vlak.

Frequentie : 5 keer 45 seconden aanhouden (45 seconden rust).

Isometrische kracht : buik- en borstspieren, heupbuigers, stabiliserende spieren schouders.

4. Muuroefening voor lopers

Ga op 1,5 meter afstand van de muur staan. Plaats je handen op schouderbreedte tegen de muur, hou het lichaam goed gestrekt. Strek de heup en de knie van het standbeen volledig. Het standbeen steunt op de voorvoet.

Duw de muur goed weg met de handen (ellebogen licht plooien). Hef je vrije been tegen de weerstand van de miniband met opgetrokken voet. Span buik- en bilspieren goed aan.

Frequentie : 3 keer 20 seconden per been.

Isometrische kracht : buik- en borstspieren, heupstrekkers en kuitspieren standbeen, heupbuigers en voetheffers geheven been.

5. Wall sit

Plaats je heupen en knieën in een hoek van 90 graden.

Hef je gestrekte armen net boven schouderhoogte in een open schouderhoek (gewichtjes van 1 kg), met de handpalmen naar beneden, en ga op je tippen staan.

Maak een vlakke rug tegen de muur en breng de schouderbladen naar elkaar toe tegen de muur.

Frequentie : 5 keer 45 seconden aanhouden (45 seconden rust).

Isometrische kracht : kuit-, bovenbeen en schouderspieren.

