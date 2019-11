Kinderen van vrouwen die slachtoffer werden van huiselijk geweld hebben 3 keer meer kans op een laag IQ NA

26 november 2019

16u11

Kinderen van vrouwen die meermaals het slachtoffer werden van huishoudelijk geweld tijdens hun zwangerschap of de eerste 6 levensjaren van hun kind, hebben 3 keer meer kans op een laag IQ op 8-jarige leeftijd dan andere kinderen.

Voor de studie trommelden wetenschappers van de universiteit van Manchester bijna 4.000 moeder-kindparen op om het verband tussen huiselijk geweld en de intelligentie van het kind op 8-jarige leeftijd te onderzoeken. De intelligentie van de kinderen werd gemeten met de gestandaardiseerde IQ-test van Weschler.

Daaruit bleek dat slechts 13% van de kinderen van wie de moeder niet te maken kreeg met huishoudelijk geweld, een IQ van 90 en minder had op 8-jarige leeftijd. Een laag IQ wordt gedefinieerd als een score lager dan 90, een IQ van 100 als normaal. De overgrote meerderheid had dus wel een normaal IQ.

Als de moeder wel slachtoffer werd van huishoudelijk geweld, hetzij tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste 6 levensjaren van het kind, steeg dat cijfer tot 22,8%. Werd de moeder herhaaldelijk mishandeld, dan had het kind 34,6% kans op een laag IQ, ofwel ongeveer 3 keer meer dan andere kinderen.

“Hoewel we hieruit niet kunnen concluderen dat huiselijk geweld een laag IQ veroorzaakt, tonen de resultaten wel aan dat er een meetbaar verband is. Zo werden andere risicofactoren voor een laag IQ zoals alcoholgebruik en roken tijdens de zwangerschap, depressie, lagere opleiding van de moeder en de financiële situatie uitgesloten en weten we dat kinderen van vrouwen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld, een groter risico lopen of fysieke, sociale en gedragsproblemen”, aldus dokter Kathryn Abel, die het onderzoek leidde. “Vroegtijdige interventie bij deze families beschermt de kinderen niet alleen voor hun psychisch welzijn, maar kan dus ook belangrijk zijn voor hun toekomstige ontwikkeling.”