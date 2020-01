Kinderen die volle melk drinken lopen minder risico om overgewicht te krijgen LDC

06 januari 2020

16u03 0 Fit & Gezond Al van jongs af aan wordt ons ingepeperd dat we beter kiezen voor magere en halfvolle melk, als onze gezondheid ons lief is. Maar klopt dat wel? Canadese wetenschappers hebben zo hun twijfels. Meer zelfs: ze beweren dat kinderen die volle melk drinken minder risico hebben om later overgewicht of obesitas te ontwikkelen.

Is volle melk slechter dan magere melk? Om die vraag te beantwoorden, namen wetenschappers 28 studies uit meer dan 7 landen onder de loep. Concreet gingen ze na of er een relatie was tussen het drinken van koemelk en het risico op overgewicht of obesitas. In totaal konden ze de gegevens van meer dan 21.000 kinderen tussen 1 en 18 jaar oud bestuderen.

Wat blijkt? Geen enkele studie toonde aan dat kinderen die magere melk dronken een kleiner risico hadden om overgewicht of obesitas te ontwikkelen. 18 studies concludeerden daarentegen wél dat kinderen die volle melk dronken minder kans hadden om zwaarder te worden. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition.

“In Westerse landen wordt vaak aangeraden om magere of halfvolle melk te drinken. Maar kinderen die de richtlijn volgen, zijn niet slanker dan leeftijdsgenoten die volle melk drinken”, besluit Jonathan Maguire, hoofdauteur van de studie en kinderarts bij St. Michael’s Hospital. Al duidt hij meteen op een pijnpunt van zijn onderzoek. “Onze meta-analyse bestaat enkel en alleen uit observationele studies. Hierdoor kunnen we niet zeker zijn van een causaal verband tussen volle melk en overgewicht. Het kan ook zijn dat andere factoren een rol spelen”, legt hij uit. “Verder onderzoek - meer bepaald een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep - kan duidelijkheid verschaffen.”