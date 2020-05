Kinderen die bedplassen hebben “hogere rusteloosheid” volgens nieuwe studie van het UZ Leuven AW

26 mei 2020

10u54

Bron: UZ Leuven 0 Fit & Gezond Zo’n zes procent van de kinderen tussen 6 en 12 jaar oud plast nog regelmatig in bed, terwijl hun leeftijdsgenootjes dat helemaal niet meer doen. Hoe dat komt? Meestal liggen meerdere oorzaken aan de basis, maar het slaappatroon van kinderen die bedplassen speelt een hoofdrol volgens het Universitair Ziekenhuis (UZ) Leuven.

Een overactieve blaas, hoge urineproductie, en een diepe slaap waardoor het kind niet wakker wordt als het moet plassen, zijn enkele onderliggende oorzaken die een rol spelen bij bedplassen. Maar er komt meer bij kijken. Dat stelt een nieuw onderzoek van het UZ Leuven die gepubliceerd werd naar aanleiding van Internationale Dag van het Bedplassen.

Hoge rusteloosheid

Het slaappatroon van kinderen die bedplassen wijkt af van andere kinderen. Dat blijkt na een klinische studie waarbij kinderen twee weken lang een slim horloge droegen terwijl ze sliepen. De horloges registreerden beweging maar ook de slaapfases van de kinderen.

Daarbij sliepen alle kinderen gewoon in hun eigen bed tijdens het onderzoek. “Dat is veel realistischer dan bijvoorbeeld in een slaaplabo in het ziekenhuis”, aldus Guy Bogaert, kinderuroloog aan het UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie. “We ontdekten dat bedplassende kinderen minder efficiënt slapen dan leeftijdsgenoten die niet meer in bed plassen. Ze hadden ook een hogere rusteloosheid en een sterkere variatie in de lengte van de remslaap, de fase waarin we dromen”, gaat hij verder.

Plaswekker

De nieuwe inzichten in afwijkende slaappatronen kunnen wellicht helpen bij de behandeling van bedplassen. “In een volgende stap willen we onderzoeken in welke slaapfase het bedplassen gebeurt. Het zou ook interessant zijn om te weten of behandelingen die de slaap herstellen, ook het bedplassen tegengaan. Omgekeerd kunnen we via de slimme horloges opvolgen of huidige behandelingen de slaappatronen normaliseren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de plaswekker, die kinderen aanleert om wakker te worden wanneer ze moeten plassen.”