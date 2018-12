Kind en Gezin: “Papflessen en afkolfmateriaal telkens steriliseren is niet nodig” Redactie

20 december 2018

12u18

Bron: belga 0 Fit & Gezond Het is niet langer nodig om flesjes en afkolfmateriaal na elk gebruik te steriliseren. Dat advies geeft Kind en Gezin, schrijft Het Nieuwsblad. Het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster Leen Dubois. “Het is wel heel belangrijk om flessen en spenen na elk gebruik grondig te reinigen met heet water en afwasmiddel”, klinkt het.

Voor het eerste gebruik moeten alle flessen en toebehoren gesteriliseerd worden. Nadien is het bij een gezonde zuigeling voldoende om de spullen grondig te reinigen, luidt het nieuwe advies. Bij prematuren en kinderen die ernstig ziek zijn, blijft het wel nodig tot drie maanden of langer alle materiaal te steriliseren.

Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van enkele belangrijke internationale wetenschappelijke organisaties zoals U.S. Food and Drug Administration, CDC en Academy of Breastfeeding Medicine.

Langer goed dan gedacht

“Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat borstvoeding langer stabiel en dus goed blijft dan aanvankelijk gedacht”, verklaart Dubois. “Vervolgens hebben we bekeken hoe het zit met kunstvoeding. En ook bij poedermelk kunnen we dezelfde redenering volgen.”

Omdat er zoveel (tegenstrijdige) informatie te vinden is, zien ouders door de bomen vaak het bos niet meer, erkent Dubois. “Bij Kind en Gezin gaan we zeer zorgzaam om met ons advies. We vertrekken altijd van de laatste wetenschappelijke aanbevelingen”, aldus de woordvoerster. Ze raadt aan om altijd de oorsprong te bekijken van adviezen die bijvoorbeeld op blogs te vinden zijn.