Kim Kardashian testte positief voor lupus. Wat is dat juist? Margo Verhasselt

11 september 2019

11u02 0 Fit & Gezond Kim Kardashian West huilde deze week tranen met tuiten in de laatste nieuwe aflevering van haar realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’. Ze kreeg te horen dat ze de positief testte voor lupus antilichamen. Maar wat houdt dat juist in?

De vrouw van Kanye klaagde al een tijdje over gezwollen gewrichten en voelde zich de hele tijd moe. Na heel wat testen bevestigde de dokter dat de ster antilichamen in haar lichaam heeft voor de ziekte lupus. Haar dokter, Daniel Wallace, benadrukt echter dat dat niet betekent dat ze de ziekte ook echt heeft. Twee jaar geleden raakte bekend dat de Amerikaanse zangeres Selena Gomez wel degelijk aan de ziekte leed, zij onderging toen een niertransplantatie. Maar wat is lupus nu juist?

Lupus is een chronische auto-immuunziekte die vooral bij vrouwen voorkomt en meestal op redelijk jonge leeftijd de kop opsteekt. De ziekte zorgt er kort gezegd voor dat je immuunsysteem eigen gezonde lichaamscellen aanvalt en het veroorzaakt chronische ontstekingen. Er is een verschil tussen huidlupus, waarbij alleen de huid wordt aangetast, en systemische lupus waarbij alle verschillende lichaamsdelen kunnen worden aangetast.

Oorzaken

- Erfelijkheid

Het is niet omdat lupus in de familie zit, dat je het daarom gegarandeerd ook krijgt. Maar de kans is alleszins wel veel groter.

- Omgevingsfactoren

Er moet nog (veel) meer onderzoek naar gedaan worden, maar er wordt gezegd dat bepaalde omgevingsfactoren zoals een fel ultraviolet licht het begin van de ziekte kunnen uitlokken. Lupuspatiënten wordt sowieso ook aangeraden om zonlicht te vermijden en in de zomermaanden altijd een sunblock op te smeren.

- Medicijnen

Er zijn ook bepaalde medicijnen die soortgelijke ziektesymptomen kunnen veroorzaken, dat wordt dan medicamenteuze lupus genoemd.

Symptomen

De symptomen van lupus zijn bij iedereen anders en verschillen erg van persoon tot persoon. Deze komen het vaakst voor:

- Witte tot paarse handen wanneer het koud is oftewel het Raynaud-fenomeen

- Spierpijn

- Koorts

- Gewrichtsklachten (vooral handen, vingers, polsen en knieën)

- Spierpijn

- Zonne-overgevoeligheid

- Kortademigheid, veel hoesten

- Klierzwelling

- Huidafwijkingen

- Letsels aan de mond

- Vermoeidheid en koorts

- Haar- en gewichtsverlies

- Persoonlijkheidsveranderingen

- Nierafwijkingen

- Hartafwijkingen

Behandeling

Lupus is ongeneeslijk maar kan wel onder controle gehouden worden. Er zijn verschillende geneesmiddelen op de markt, waarbij het afhangt van de aard en graad van aantasting welke je net moet innemen. Dagelijks moet je ook preventief een aspirine nemen om bloedklonters tegen te gaan en ontstekingsremmers helpen dan weer tegen de gewrichtspijn.

De meeste patiënten hebben opflakkeringen van de ziekte, waarbij in ergere periodes veel zwaardere medicijnen geslikt moeten worden. Vrouwen hebben ook een aangepaste vorm van contraceptie nodig, omdat lupus net als de pil het risico op bloedklonters en trombose verhoogt. Kinderen krijgen met lupus kan, maar moet wel goed gepland worden. Het is erg belangrijk dat je de ziekte onder controle hebt met medicijnen, want felle opflakkeringen kunnen de foetus aantasten. Het risico op een vervroegde miskraam blijft wel groter.

Diagnose

Bij vermoeden van de auto-immuunziekte worden verschillende tests uitgevoerd. Er worden bloed- en urineonderzoeken gedaan, ook worden de organen onderzocht, onderga je een MRI-scan en wordt er een longfunctietest uitgevoerd.