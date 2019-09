Kim Kardashian gaat korsetten verkopen: is dat wel gezond? Margo Verhasselt

27 september 2019

14u02 0 Fit & Gezond Het ultieme zandloperfiguur, het wordt Kim Kardashian wel vaker toegeschreven. Rondingen om u tegen te zeggen. Haar geheim? Waist-training. Zo hult ze zich maar al te graag in een spannend korset om op die manier haar middel te ‘trainen’. Dat verkoopt ze vanaf nu ook zelf. Maar is het gezond om zo’n korset te dragen?

Enkele weken geleden lanceerde Kim Kardashian een collectie corrigerend ondergoed. Skims was meteen een ware hit en bracht in enkele luttele minuten een paar miljoen dollar op. De realityster kondigt nu aan dat ze haar collectie nog uitbreidt met een waist-trainer. Maar is het een goed idee om je middel op die manier te versmallen?

Auteur van het boek ‘Sportouders’ en communicatieadviseur Gezond Sporten Vlaanderen Marc Geenen valt meteen met de deur in huis: “Gezond is het in geen geval. Of het dan ook echt óngezond is, dat hangt er vooral van af hoe strak en hoe langdurig zo’n korset wordt gedragen. Te strak houdt risico’s in voor de ademhaling (kortademigheid), spijsvertering (blokkages, zuurbrand…) en de zuurstofvoorziening van organen en weefsels, waaronder bloedvaten en zenuwen, die kunnen worden samengedrukt of verschoven.”

Zus Khloe Kardashian en ook Jessica Alba dragen hun korset urenlang en het liefst superstrak om een snel en goed resultaat te zien. Maar ook dat is nefast voor de gezondheid meent Geenen. “Wanneer je het korset te strak draagt, kan je er misselijk of draaierig van worden en zelfs blauwe plekken aan overhouden. In rust is zo’n korset al nadelig en zeker tijdens het sporten want dan hebben de spieren extra zuurstof nodig. Hoe vaak je zo’n ding draagt, is minder relevant dan hoelang per keer je dat doet en hoe strak je het aanspant.”

Sportarts en co-auteur Tom Teulingkx voegt daar nog aan toe dat korsetten en alle andere types van braces ook deels je eigen spieren uitschakelen. “Met een korset ga je dan ook nog je ‘core stability’, een belangrijke en trainbare eigenschap voor een fit en blessurevrij lichaam, niet ‘trainen’ wat dan ook tot blessures en overbelasting kan leiden als je het eens niet draagt.”

Tijdelijk smal

Daarnaast krijg je met het dragen van een waist-trainer geen blijvend resultaat stipt Geenen aan. “Tijdelijk helpen die dingen natuurlijk wel, zolang je ze draagt en hooguit korte tijd erna, doordat het korset een soort visuele echo achterlaat. Maar er is geen bewijs dat waist-trainers ook enig duurzaam gunstig effect op het figuur zouden hebben. Bewegen en sporten in combinatie met gezonde voeding is zeker een veiligere manier om een aantrekkelijkere taille te ontwikkelen, met name als je ook gerichte oefeningen doet.”

“Dat gezegd zijnde, mogen mensen geen wonderen verwachten van sport en beweging. Afvallen doe je beter door drie keer per week een uur of langer te wandelen of te fietsen dan door even vaak te gaan joggen of een andere intensieve sport te beoefenen. Daarom ook dat mensen ondanks mager eten en veel bewegen vaak gefrustreerd raken: ze verbranden wel extra vet, maar kweken tegelijk meer spieren (die per kubieke centimeter zwaarder zijn dan vet), waardoor het effect op de weegschaal lang op zich laat wachten en al bij al beperkt blijft. Daar komt bij dat de vetopstapeling in de buik en op de heupen bij sommige mensen (en nog iets meer bij vrouwen dan bij mannen) bijzonder hardnekkig kan zijn. Ze slanken zowat overal af, behalve aan hun taille. Dan wordt de verleiding groot om je toevlucht te nemen tot andere strategieën, zoals korsetten of liposuctie. Aan gezonde voeding en meer bewegen voegen we dus nog een regel toe voor wie een slankere taille wil: volharding en geduld.”