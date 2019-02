Kim Kardashian en zowat 3% van de wereldbevolking heeft het: wat is psoriasis en wat kan je eraan doen? Lynn Guillaume en Liesbeth De Corte

13 februari 2019

12u01

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Kim Kardashian mag dan wel bekend staan als beautykoningin, zelfs voor haar is een onberispelijke huid niet vanzelfsprekend. Op haar Instagram-account vertelt ze openhartig dat ze last heeft van psoriasis. Wat is dit juist? En wat kan je eraan doen?

Psoriasis treft 2 tot 3% van de wereldbevolking, waaronder dus ook Kim Kardashian. Omdat er nog veel onwetendheid bestaat over de huidaandoening, praatte ze er openhartig over tegen haar Instagram-volgers. Een beetje achtergrond: het gaat om een huidziekte waarbij het immuunsysteem in overdrive gaat, waardoor de huid zich veel sneller dan normaal vernieuwt. De ziekte wordt gekenmerkt door opstoten van rode, schilferige vlekken, hevige jeuk en pijnlijke gewrichten.

Psoriasis is bovendien een chronische aandoening, maar dat betekent niet dat elke patiënt er sowieso levenslang last van heeft. De ziekte kan opkomen en dan jarenlang voor weinig of geen problemen zorgen. In tegenstelling tot wat velen denken, is het niet besmettelijk.

Verder heeft de aandoening een genetische aanleg. Dat wil zeggen dat je een combinatie van een aantal genen nodig hebt, voor je deze ziekte krijgt. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij opstoten zijn stress, hormonen bij vrouwen, het klimaat, bepaalde geneesmiddelen, infecties en kwetsuren van de huid. In België lijden maar liefst 300.000 mensen aan psoriasis.

Wat kan je er zelf aan doen?

“Het verband tussen psoriasis en voeding is beperkt. Kies voor een gezonde levensstijl met een evenwichtig voedingspatroon, en beperk alcohol en sigaretten”, vertelde dermatoloog Sandra Swimberghe eerder aan Goed Gevoel. Omdat er een verband is tussen stress en psoriasis, is het belangrijk dat je goed zorg draagt voor jezelf. “Kamp je met een bepaald probleem, blijf dan niet bij de pakken zitten. Voel je je niet goed in je job, zijn er spanningen in je relatie … doe er dan iets aan. Blijven zulke onderliggende problemen bestaan, dan zal geen enkele behandeling echt aanslaan.”

Ook je huid verdient natuurlijk extra aandacht. Vermijd irritaties van de huid door ze goed te hydrateren. Een droge, geïrriteerde huid maakt het probleem alleen maar erger. “Gebruik geen schuimende zepen. Kies liever voor oliën en smeer je huid dagelijks in met een hydraterende crème”, tipt Swimberghe nog. Wij zochten alvast enkele producten die soelaas kunnen bieden.

Hoe kan je dokter helpen?

“Bij lichte tot matige psoriasis kiezen we in eerste instantie voor een lokale behandeling. Cortisonecrèmes werken vaak het best, maar gebruik je beter beperkt. Dikwijls schrijven we combinatiecrèmes op basis van cortisone en vitamine D voor. Die hebben minder bijwerkingen”, zo gaat Swimberghe verder. “Als de te behandelen zone groter is, schakelen we doorgaans over op fototherapie, op voorwaarde dat de psoriasis voorkomt op plaatsen die bereikbaar zijn voor het licht. Dan bestaat er ook nog de PUVA-behandeling, waarbij we uv A-stralen combineren met medicatie. Die medicatie maakt de huid gevoelig voor het uv A-licht dat de celgroei en de ontsteking van de huid aanpakt. De medicatie kan de lever belasten of misselijkheid veroorzaken. Bij patiënten die deze therapie niet verdragen, kiezen we voor een behandeling met uv B-licht. Daarmee kunnen we hetzelfde effect behalen, maar het gaat doorgaans wat trager.”

Fototherapie houdt volgens de dermatoloog wel enkele risico’s in. Zo vergroot je kans op huidtumoren en versnelt de huidveroudering. “Voor wie slechts enkele psoriasisvlekjes heeft, is fototherapie niet aan de orde. Komt psoriasis op de hoofdhuid, de genitaliën of in lichaamsplooien voor, of werken de voorgaande behandelingen onvoldoende, dan kiezen we doorgaans voor medicatie om het probleem van binnenuit aan te pakken. Helaas is die medicatie niet zonder risico. Ze onderdrukt het immuunsysteem en kan de lever en nieren aantasten.”

Patiënten moeten dan ook goed opgevolgd worden en regelmatig hun bloed laten controleren. Na enkele maanden wordt de behandeling het best onderbroken om het lichaam wat rust te gunnen.

Naast die klassieke medicatie bestaat er ook nog veel verfijndere medicatie: de zogenoemde biologicals die geïnjecteerd worden. Die zorgen voor minder bijwerkingen en zijn efficiënter, maar helaas niet voor iedere psoriasispatiënt beschikbaar. Swimberghe: “Deze medicatie is zeer duur, reken op zo’n 1.000 euro per maand. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet je een zekere ernst van psoriasis hebben en alle andere therapieën doorlopen hebben. En ook aan deze biologicals zijn risico’s verbonden. Ze onderdrukken voor een stukje je immuunsysteem en zouden je risico op bepaalde tumoren kunnen verhogen. De huidige veiligheidsdata zijn op dat vlak echter zeer geruststellend. Je doet er wel goed aan je voorzorgen te nemen en je te laten vaccineren tegen griep en pneumokokken.”