Kilootje minder? Zoek dan wat vaker de zon op NA

26 januari 2020

09u36

Bron: mindbodygreen 0 Fit & Gezond Dat de zon wonderen kan doen voor je lichaam en geest hoeven we je vast niet meer te vertellen. Nieuw onderzoek heeft echter nog een reden ontdekt waarom je wat vaker een zonnestraaltje moet meepikken. Zo blijkt dat een tekort aan zonlicht een negatieve invloed kan hebben op je vetverbranding.

De studie, die uitgevoerd werd in het Cincinnati Children’s Hospital, was oorspronkelijk bedoeld om te kijken naar hoe muizen reageerden op koude temperaturen. Als het koud is verbrand je immers meer vet omdat je lichaam je probeert op te warmen.

Maar de onderzoekers ontdekten daarbij ook dat de blootstelling aan licht een invloed heeft op je vetverbranding. Zo bleek dat de muizen zich niet meer konden opwarmen, en dus ook geen vet meer konden verbranden, als ze niet over het OPN3-gen beschikte en werden blootgesteld aan blauw licht met een golflengte van 480 nanometer. Die golflengte is een natuurlijk onderdeel van zonlicht, maar komt alleen in lage niveaus voor bij het meeste kunstmatige licht. Maar zelfs als de muizen wel over gen beschikte, maar niet aan het specifieke licht werden blootgesteld konden de muizen zich niet goed opwarmen en slaagden ze er niet in om vet te verbranden. Daaruit concludeerden de onderzoekers dat een gebrek aan zonlicht je vetverbranding negatief kan beïnvloeden.

“Dit nieuws, dat licht zo diep in het weefsel kan dringen is erg nieuw, zelfs voor veel van mijn wetenschappelijke collega’s”, vertelt auteur van de studie Richard Lang. “Door onze moderne levensstijl worden we vooral aan onnatuurlijk licht blootgesteld, niet alleen overdag maar ook ‘s nachts, wat ervoor zorgt dat ons metabolisme verstoort wordt”, voegt Lang eraan toe. “Maar het is dus ook mogelijk dat onvoldoende stimulatie van het specifieke licht je vetverbranding verstoort. De boodschap luidt dus: probeer regelmatig, zelfs als het vriest, de frisse lucht én de zon op te zoeken.”

Is lichttherapie de toekomst?

Lang wijst er wel op dat er in de toekomst ook testen moeten gebeuren op mensen om er zeker van te zijn dat een tekort aan zonlicht ook daadwerkelijk de vetverbranding vermindert bij mensen. Als dat zo is, zou lichttherapie kunnen helpen om het metabool syndroom - een verzamelnaam voor symptomen als overgewicht, een hoge bloeddruk, een stijging van de bloedglucosespiegel en een afname van de ‘goede’ HDL-cholesterol - en diabetes te voorkomen.

Uit eerder onderzoek bleek ook wel al dat zonlicht een belangrijke invloed heeft op je metabolisme. Zo vonden onderzoekers dat mensen die ’s morgens het meeste daglicht opnemen een lagere body mass index hebben dan degenen die pas later op de dag de eerste zonnestraaltjes meepikken. Zonlicht in de vroege ochtend zou dus helpen bij het reguleren van je circadiaan ritme dat tal van functies in je lichaam regelt zoals hoe goed je slaapt, hoeveel voedsel je consumeert en hoeveel energie je verbrandt, kortom: alle essentiële componenten voor een gezonde stofwisseling.