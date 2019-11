Kilootje minder? Zo leer je kleinere porties te eten NA

19 november 2019

09u47 0 Fit & Gezond Extra pondjes op de weegschaal zijn vaak te wijten aan overdadige porties, maar die aanpassingen is niet altijd even makkelijk. Diëtiste Vivian Janssens geeft daarom haar beste tips.

Allereerst wijst Janssens op het belang van bewust te eten. “De basisregel om kleinere porties te eten is: eet langzaam en bewust, ook wel mindful eten genoemd. Je hoeft niet elke hap 10 minuten in je mond te laten ronddraaien, maar bewust eten zorgt er wel voor dat je minder eet. Een ander hulpmiddel is het gebruik van kleinere borden en smalle, hoge glazen. Ik gebruik vaak een ontbijtbord voor mezelf bij het avondeten, gewoon om een goede maatstaf te hebben. Dat voelt in het begin gek aan, maar het went erg snel. Een klein bordje is genoeg en als je op een klein bord opschept, lijkt dat meer dan dezelfde hoeveelheid op een groot bord. Je kunt je hersenen dus ook actief laten geloven dat je meer eet dan je effectief eet.”

Janssens hamert er ook op om voldoende tijd te nemen als je eet. “Bij sommigen is het bord al leeg nog voor hun tafelgenoten de eerste hap hebben genomen. Dat is natuurlijk ook niet goed. Neem voldoende maal-tijd. Schep desnoods als laatste op. Geniet van de gesprekken aan tafel en leg regelmatig je bestek neer. Veel mensen snijden hun volgende hap terwijl ze nog kauwen. Schep in één keer op wat je gaat eten, kijk ernaar, besef dat dat genoeg moet zijn en schep geen extra keer meer op. Weet dat je voldane gevoel pas later opduikt.”

Volgens de diëtiste is het belangrijk om ook te kijken naar wat je eet. “Veel gezonde zaken vullen beter, en laten je daardoor vanzelf minder eten. Een gezonde wok met veel groenten, een klein beetje kip en wat volkorenrijst (zilvervliesrijst) vult al snel en blijft lang in de maag door al die vezels en door de eiwitten in de kip. Maar kipcurry bijvoorbeeld, lees: een lading currysaus met een klein beetje kip, veel witte rijst en iets wat op ananas moet lijken bevat niet alleen veel meer calorieën per portie, het gaat ook makkelijker naar binnen. Mijd sauzen zo veel mogelijk, ze verdoezelen de smaak van je eten, leveren heel wat onnodige calorieën en zorgen dat je meer eet. Wil je toch echt een ander smaakje, of wat extra pit? Gebruik dan kruiden. Die zorgen niet alleen voor een andere smaak, ze zijn ook heel gezond.”

Meer weten? ‘De dieetbijl begraven’, Vivian Janssens (Het Boekenschap, € 22,50).