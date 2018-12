Kilootje minder? Studie bewijst dat afvallen vooral in je hoofd zit

Nele Annemans

23 december 2018

10u54

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Verslind jij ook de ene na de andere chocoladereep zodra je gestrest, emotioneel of angstig bent? Je bent heus niet de enige. Veel mensen stoppen van alles in hun mond zonder er echt bij stil te staan. Volgens nieuw onderzoek is mindfulness of bewuster leren eten dan ook dé oplossing in de strijd tegen overtollige kilo’s.

“Helaas gebruiken een heleboel mensen voeding als een emotionele oppepper. Af en toe je eens laten gaan is geen probleem, maar als het zich systematisch voordoet, kan het wel impact hebben op iemands gezondheid”, steekt dokter Petra Hanson van de universiteit van Warwick van wal. Daarom wilde ze samen met haar team nagaan of mindfulness mensen met overgewicht kan helpen om af te vallen. Die meditatietechniek helpt je immers je problemen te overwinnen doordat je je meer bewust wordt van je gedachten en gevoelens en hoe je daarop moet reageren.

Wat bleek? Na slechts 4 sessies van anderhalf uur waren de deelnemers gemiddeld 3 kg kwijt, terwijl degenen die geen mindfulnesssessie volgden amper 0,2 kg verloren. Dat komt vooral doordat de deelnemers zich meer bewust waren van het moment dat ze op het punt stonden om zich te laten gaan in een emotionele vreetbui. “Mindfulness helpt mensen echt om meer inzicht te krijgen in en meer bewust te worden van hun eigen emotionele toestand waardoor ze zich minder snel laten verleiden door ongezonde voedingskeuzes”, aldus Hanson.

Ze leren om langzamer te eten, van elke hap te genieten en zich vooral op de smaak te concentreren. “Veel mensen eten voor de televisie of achter hun computerscherm waardoor ze niet eens doorhebben wat ze allemaal naar binnen spelen. Aan tafel gaan zitten om te eten is zo al een eerste stap om leren bewuster te gaan eten”, aldus de hoofdauteur. “En zo leren ze stap voor stap om zich meer te laten gaan in een emotionele vreetbui. Mindfulness is dus zeker een handig hulpmiddeltje om je eet- en andere levensstijlgewoontes te veranderen”, sluit de onderzoekster af.