Kilootje minder? Dit is hoeveel uren slaap je nodig hebt per nacht om af te vallen Nele Annemans

23 mei 2019

17u12

Bron: Popsugar, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Er is geen universeel recept om af te vallen, maar voldoende beweging en een gezond eetpatroon zijn de belangrijkste ingrediënten. Toch is er nog een belangrijke factor die bepaalt hoe snel je afvalt, namelijk je slaap.

Voldoende slaap wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat over een kilootje minder op de weegschaal. Toch heeft het een grote impact op je gewicht. Zo helpt slaap je hormonen zoals ghreline, het hongerhormoon en leptine, het hormoon dat je verzadiging regelt, in balans te houden. Slaap je te weinig, dan neemt je ghrelinegehalte of je honger toe en de leptine af, waardoor je verzadigingsgevoel in de war raakt.

“Tijdens je slaap worden veel hormonen, waaronder het groeihormoon, geproduceerd”, vertelt slaapexperte Rizwana Sultana. De afscheiding van het groeihormoon is niet alleen belangrijk voor voor de groei en herstel van weefsels en cellen, maar zorgt er ook voor dat lichaam energie uit vetreserves kan verbranden.

Maar hoeveel slaap heb je nu precies nodig om af te vallen? Volgens dokter Sultana zou je elke nacht 7 à 9 uur in dromenland moeten vertoeven als je probeert gewicht te verliezen. “Slaap je minder, dan raken je hormonen uit balans waardoor je veel sneller toegeeft aan die overheerlijke vettige pizza of reep chocolade dan wanneer je wel uitgerust aan je dag begint.” Uit onderzoek blijkt zelfs dat je gemiddeld 385 calorieën meer eet de dag nadat je te weinig geslapen hebt. Bovendien is de motivatie om te gaan sporten vaak ver te zoeken als je niet uitgerust bent.

Wil je je metabolisme een extra boost geven? Zet de verwarming dan een tikkeltje lager. Uit onderzoek blijkt namelijk dat slapen in een kamer waarin de temperatuur tussen 15,5 °C en 19,4 °C ligt, ervoor zorgt dat je maar liefst 7% meer calorieën verbrandt dan in een warmere slaapkamer. Omgerekend betekent dat dat je 100 calorieën extra verbrandt na drie nachten. Dat lijkt op zich niet veel, maar op jaarbasis komt dat neer op meer dan 12.000 extra verbrande calorieën. Bovendien is het goed voor je portemonnee. Win-win!