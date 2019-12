Kijk eens diep in mijn decolleté: de beste tips om je boezem te beschermen tegen veroudering Sophie Vereycken

27 december 2019

10u58

Het decolleté mag dan wel het toonbeeld van vrouwelijkheid zijn, het is ook de plek die we het vaakst vergeten als het op verzorging aankomt. En dat terwijl het een van de eerste plaatsen is waar je huidveroudering ziet. Hoog tijd om hand in eigen boezem te steken, zeker als je hem wil laten stralen tijdens de feestdagen.

De rondingen van de Venus van Milo bezorgden het standbeeld wereldfaam, van Marie-Antoinette doet de ronde dat haar borsten de inspiratie vormden voor de bekende Franse champagnecoupes, en het was de spitse kegelbeha die van Madonna een levende legende maakte. Om maar te zeggen: al sinds de oudheid ligt het vrouwelijke decolleté menig poëet, zanger en kunstenaar na aan het hart. Het is de plaats waar de culturele en biologische definitie van vrouwelijkheid samenkomen: enerzijds behoort een ronde boezem tot het culturele schoonheidsideaal dat ons door de maatschappij met de paplepel ingegeven werd, anderzijds is het puur biologisch te verklaren – borsten vervullen namelijk een erg belangrijke rol binnen de voortplanting. En dus interpreteren we een mooi decolleté instinctief als een teken dat de vrouw in kwestie een goede partnerkeuze is, waardoor ze automatisch aantrekkelijker wordt.

Maar het is óók de plaats waar de eerste tekenen van huidveroudering opduiken. Naarmate de jaren verstrijken, zijn rimpeltjes, vouwtjes, volumeverlies en pigmentvlekken vaak de nieuwe vrolijke vrienden van ons decolleté. En die maken helaas minstens even snel nieuwe vriendjes. Dat komt omdat de huid daar fijner is van structuur en minder eigen bescherming heeft, vertelt Ingrid van Riet, dermatologe bij Carpe Clinic: “De huid van ons decolleté verschilt van het gelaat omdat er weinig tot geen talgklieren voorkomen, en laten die nu net de huid beschermen. Kijk maar naar mensen met een droge huid: die krijgen makkelijker fijne rimpeltjes dan mensen met een vette huid. Omdat ons decolleté van nature droger is, zullen daar sneller fijne lijntjes opduiken. Dat geldt trouwens ook voor de binnenkant van de armen, en alle plaatsen waar minder beharing is.”

Schone slaapsters

Aan de ene kant heeft onze decolleté dus gewoon een slecht lotje getrokken als het op veroudering aankomt, maar we hebben er ook enigszins zelf de hand in. Ingrid van Riet: “Dat we steeds vroeger last krijgen van rimpeltjes en fijne lijntjes in de halsstreek is geen toeval. Met de komst van de smartphones lopen we allemaal veel meer voorovergebogen. Als je dag na dag, jaar na jaar iets op dezelfde plaats plooit, is het onvermijdelijk dat er breuklijntjes ontstaan. Hetzelfde geldt voor lezen in de zetel of werken op je computer: je houding is extreem belangrijk. Het goede nieuws is natuurlijk dat je daar makkelijk zelf iets aan kan doen. Zorg dat je computer op ooghoogte staat zodat je nek mooi gestrekt blijft. En neem er eens een spiegeltje bij als je thuis in de zetel zit: wat is er allemaal geplooid? Kan je misschien anders zitten om dat te verbeteren? Daarnaast is ook je slaaphouding een van de belangrijkste oorzaken van lijntjes in het decolleté. Zeker als je iets zwaardere borsten hebt en/of op je zij slaapt, kan het bijna niet anders dan dat er vouwtjes ontstaan. Op je rug slapen helpt, al is dat natuurlijk moeilijk te controleren. Gelukkig bestaan er herbruikbare siliconen pads die je ’s nachts opplakt en die de huid strak houden. Die zijn nog het belangrijkste. Want het is quasi zinloos om iets aan de kwaliteit van de huid en de lijntjes te doen, als de huid elke nacht opnieuw gedurende zeven à acht uur op elkaar geperst wordt. Zulke pads worden ook bij brandwonden gebruikt: ze houden de huid mooi glad, en zullen de kwaliteit van de huid verbeteren.”

Appeltje voor de borst

Niet meer op je zij slapen, opletten met smartphones en je computerscherm op ooghoogte. Maar hoe zit het met verzorgingsproducten? We lezen het zo vaak: ‘smeer de rest van je crème uit in je nek, hals en decolleté’. Op zich een logisch advies, want we duiken doorgaans iets te enthousiast in die pot nachtcrème, waardoor we meestal nog wat product overhebben. De hals en het decolleté zijn dan de ideale plek om die restjes een goede bestemming te geven.

Het probleem? Ons decolleté is vaak een ander huidtype dan ons gelaat, net omdat die veel minder talgklieren bevat, beaamt ook dermatologe Solange Lintermans: “Zeker mensen met een vette huid hebben baat bij een andere verzorging voor hun decolleté. Vaak gebruiken zij olievrije, lichte texturen die voornamelijk beschermen en heel lichtjes hydrateren. Maar het decolleté mag best wat meer hebben. De tere huid is het best gebaat met rijke texturen die intens voeden en beschermen.” Net als met scrubben, overigens. De huid van de borst mag dan wel delicater zijn, scrubben kan helemaal geen kwaad, stelt de dermatologe ons gerust. “Scrubben is altijd goed, tenzij er ontsteking of roodheid is. Natuurlijk moet je niet op dezelfde manier gaan wrijven zoals je je voetzool zou scrubben, maar een zachte exfoliatie heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Je verwijdert dode huidcellen, wat goed is voor de celvernieuwing, én je prikkelt de dermis. Die prikkeling zet zich door naar het levende deel van de huid, waardoor de collageenproductie gestimuleerd wordt. En dat helpt dan weer met het verstevigen en soepel houden van de huid. Scrubben kan door een product te gebruiken met een heel lichte korrel, ook wel een mechanische scrub genoemd, of met een peeling, een scrub op basis van een chemische stof. Maar het hoeft zelfs niet per se een product te zijn: een borsteltje werkt even goed. Tot slot: gebruik een SPF. Vooral in het voorjaar en het najaar denken we er niet aan om hals en decolleté in te smeren, terwijl die wel heel gevoelig zijn voor de zon.”

Wat met acne?

Als het decolleté zo weinig talgklieren bevat, hoe kan het dan dat we er soms last hebben van puistjes?

Solange Lintermans: “Acne op de borst is bijna altijd inflammatoire acne. Dat heeft minder met talg te maken, maar vooral met verstopte poriën. De huid goed reinigen en mild scrubben om dode huidcellen te verwijderen, is vaak al voldoende.”

Parfumperikelen

Wist je dat parfums pigmentvlekjes kunnen verergeren? Ingrid van Riet: “Sommige parfums zijn fototoxisch of fotoreactief. Dat wil zeggen dat er onder invloed van de zon een soort reactie optreedt waardoor er pigment kan ontstaan. Dat pigment is zeer resistent en niet eenvoudig te behandelen, dus smeer je decolleté en hals altijd in met een SPF.”