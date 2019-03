Kies eerst een dessert, dan eet je minder Meraud Melis

17 maart 2019

09u54

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Goed nieuws voor degenen die twijfelen of er na de maaltijd nog plaats is voor een dessert. Nieuw onderzoek wijst uit dat je beter je toetje als eerste kunt kiezen. Het voordeel is: dan krijg je nog minder calorieën binnen ook.

Het Monterrey instituut voor Technologie in Mexico en de universiteit van Arizona deden onderzoek naar de opbouw van een menu. De resultaten verschenen in het Journal of Experimental Psychology. De testperiode duurde vier dagen. De locatie was een cafetaria op een universiteitscampus waar maaltijden in een buffetvorm worden aangeboden. Elke dag veranderden de onderzoekers de opbouw van het buffet. De ene dag liepen de mensen eerst langs de desserts en de andere dag kwamen de toetjes als laatste.

Keuze

Aan het onderzoek deden 134 mensen mee: docenten, medewerkers en studenten van de universiteit. De mensen hadden een keuze uit een cheesecake van 189 calorieën en een salade van vers fruit van 70 calorieën. De hoofdgerechten waren kipfajitas met een bijgerecht van sla van 307 calorieën, en fish and chips van 795 calorieën.

Wat bleek: de mensen die als eerst de cheesecake kozen, namen vervolgens het lichtere hoofdgerecht. De mensen die aan het begin de fruitsalade kozen, pakten vervolgens vaak juist de vettere fish and chips. De reden die de onderzoekers hieraan geven is dat de mensen graag willen compenseren voor het calorierijke toetje. Bij een licht toetje met weinig calorieën lijken mensen vaak te denken dat ze dan los kunnen gaan bij het hoofdgerecht.

Het goede nieuws is dat de mensen die eerst de cheesecake kozen uiteindelijk minder calorieën binnenkregen. Zij kozen daarna vaker voor de kipfajitas en kwamen gemiddeld uit op 582 calorieën. De mensen die gingen voor de fruitsalade en de fish and chips kregen gemiddeld 830 calorieën binnen. Dit is een verschil van 248 calorieën, dat staat gelijk aan een kleine chocoladereep of een zakje m&m’s van 45 gram.



Bij de mensen die hun dessert kozen ná het hoofdgerecht lag het aantal calorieën tussen 683 en 743. Zij veranderden hun hoofdgerecht niet na het zien van het mogelijke dessert. Als het dessert vanaf het begin van het buffet bekend is, passen mensen hun keuzes daar dus op aan, andersom meestal niet.