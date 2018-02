Keto-dieet met veel kaas en vlees is populair. Maar is het ook gezond? Ellen de Hollander

09 februari 2018

17u06

Bron: AD 2 Fit & Gezond Het keto-dieet zit in de lift. Sinds het nieuwe jaar groeit de belangstelling voor dit dieet, waarbij de koolhydraten in maaltijden worden vervangen door vet. Dat betekent: veel room, mayonaise en kaas. Geen rijst en aardappelen, wel spek en rookworst.

Beroemdheden als Gwyneth Paltrow, Halle Berry en Mick Jagger hebben keto omarmd en sinds het nieuwe jaar is de belangstelling in vooral Amerika en Canada toegenomen. In Nederland is ook een piek te zien in het aantal mensen dat naar de term zoekt. Ook op social media als Instagram en Twitter wordt veel over keto-maaltijden gedebatteerd.

Brood en aardappelen schrappen

Het dieet is niet nieuw, al een eeuw lang experimenteren mensen die gewicht willen verliezen met het weren van koolhydraten uit hun maaltijden. Populair was een tijdlang het Atkins-dieet. Het werd gebruikt om het aantal aanvallen bij epilepsiepatiënten in te dammen. Door brood en aardappelen te schrappen komt in het lichaam een andere stofwisseling op gang. Na twee tot vier dagen gaat het lichaam in plaats van glucose (ontstaan uit koolhydraten) vet gebruiken als energiebron. Dit kan zorgen voor hoofdpijn en een slechte adem.

Geen wonderdieet

De stijgende populariteit doet de vraag rijzen of het wel een gezonde manier van lijnen is. Gezondheidsexpert Marcelo Campos van Harvard Medical School benadrukt dat het moeilijk is om dit dieet lang vol te houden. Effecten over de gevolgen voor de lange termijn zijn daarom niet voorhanden. In Nederland stelt Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum - vraagtekens bij het naar verluidt favoriete dieet van Alec Baldwin, Matthew McConaughey, Tom Jones en Robin Wright. "Er zijn geen wonderdiëten", stelt ze. "En van alle diëten val je in het begin af. Maar omdat het zo moeilijk is vol te houden, val je terug naar je oude gewicht als je ermee stopt."

Daarbij: wie volkoren producten mijdt, mist de mogelijkheid zijn gezondheid te beschermen. "In die producten zitten vezels, vitaminen en mineralen die een lager risico op ziekten geven. Dan moet je maar zien die uit andere voedingsmiddelen te halen."

Niet goed voor de planeet

Het nadeel is van het dieet – naast het feit dat je waarschijnlijk vooral minder eet omdat de avocado’s en biefstukken je neus uitkomen – dat je veel vlees binnenkrijgt en dat is niet echt fijn voor Moeder Natuur. "Om al die koeien te laten groeien hebben we veel soja en graan nodig", aldus Postma-Smeets. "Die kunnen we beter zelf opeten, want dat is voor de planeet veel beter.'' Rood vlees – meer dan 100 gram per dag – geeft ook nog eens meer kans op diabetes en kanker. "Ook iets om bij stil te staan", vindt de voedingsdeskundige van het Voedingscentrum.