Kersverse mama Tatyana Beloy past niet meer in haar kleren: “Hoelang moet je ontzwangeren?” Een expert geeft uitleg

Sinds enkele weken is Tatyana Beloy (35) de trotse mama geworden van een flinke zoon, Wolfgang. Al had de actrice en presentatrice een ding over het hoofd gezien: dat ze na de bevalling niet meteen in haar oude kleding zou passen. Ze vroeg op haar Instagrampagina dan ook: "Hoelang duurt ontzwangeren?" Wij legden de vraag voor aan professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.

“Totaal niet aan gedacht dat ik na de bevalling niet in mijn gewone kleren zou passen! Vandaag even een paar leuke outfits gaan kopen die me passen en borstvoedingproof zijn ... Hoelang duurt ontzwangeren?”, staat er te lezen op de Instagrampagina van Tatyana. Dat wilden wij ook weleens weten, want krijg je ooit nog je lichaam van tevoren terug? Helaas is het antwoord nee. “Ontzwangeren doe je nooit”, vertelt gynaecoloog Yves Jacquemyn. “Mensen denken bij ontzwangeren dat er geen enkel effect van de zwangerschap overblijft, maar dat kan niet. Je zal nooit meer dezelfde zijn als tevoren.”

9 maanden in, 9 maanden uit

Vooraleer toekomstige mama’s nu en masse wegklikken: je lichaam herstelt wel degelijk van een bevalling. “De veranderingen die je doormaakt tijdens een zwangerschap zijn er niet van de ene dag op de andere gekomen. Je lichaam heeft dus evenveel tijd nodig om te herstellen. Daarom wordt ook vaak het principe ‘negen maanden in, negen maanden uit’ gebruikt, ofwel negen maanden zwanger en negen maanden herstel. Uiteraard klopt dat niet precies, maar het is vooral een goede manier om te zeggen dat je lichaam een enorme verandering heeft ondergaan. En dat je het de tijd moet geven om te recupereren.”

Na zes weken zijn al een heleboel dingen hersteld professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA

Toch wordt er in de gynaecologie nog een andere maatstaf gebruikt. “Als je zwanger bent, gebeuren er heel wat dingen in je lichaam. Je baarmoeder vergroot, je borsten groeien, je huid verandert, je bloeddruk kan verhogen, je slaat wat gewicht op, je cholesterol gaat omhoog, je raakt geconstipeerd … Ontzwangeren betekent het kwijtraken van die effecten. In de leerboeken van de verloskunde wordt daarvoor een periode van zes weken gerekend. Zo zal je merken dat veel gezondheidseffecten al hersteld zijn na die periode. Je bloeddruk daalt weer, net zoals je cholesterol. En ook je stoelgang en bloedwaarden zullen weer normaal zijn. Uiteraard verlopen die veranderingen anders als je borstvoeding geeft. Dan duurt het allemaal ietsje langer.”

“De eerste weken ben je vaak erg emotioneel met veel huilbuien tot gevolg, ook wel de babyblues genoemd. Ook die verdwijnen na zes weken”, gaat Jacquemyn verder. “Als je er daarna nog last van hebt, dan dreigt een postpartumdepressie, wat natuurlijk iets helemaal anders is. Een andere reden waarom we zes weken nemen als maatstaf, is omdat het bloedverlies dat je na een bevalling hebt dan ook meestal stopt.”

Haren vallen uit

Een ander typisch postnataal fenomeen is haarverlies. “Dat is absoluut geen reden tot paniek, want tijdens de zwangerschap ‘spaar’ je haren. Normaal groeien haren, worden ze volwassen en vallen ze uit. Maar als je zwanger bent, blijven ze in de fase van volwassen zijn. Je haren blijven dus hangen in plaats van uit te vallen. Na de bevalling verdwijnt dat hormonale effect en vallen ze dus ook opnieuw uit. En na zes weken is ook dat fenomeen verdwenen.”

Op het moment dat je bevalt, gaat je placenta eruit en kieper je al je vrouwelijke hormonen de vuilbak in professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.

Hetzelfde geldt voor de plotse zweetaanvallen na de bevalling. “Je kan ze vergelijken met de vapeurs die je ervaart in de overgang. Op het moment dat je bevalt, gaat je placenta eruit en kieper je dus al je vrouwelijke hormonen de vuilbak in. Dat tekort aan vrouwelijke hormonen verstoort de temperatuurregeling in je hersenen, waardoor je plotse zweetaanvallen krijgt. Gelukkig verdwijnen die ook weer na een zestal weken. Vrouwen die borstvoeding geven kunnen daar meer en langer last van hebben. Tijdens de zwangerschap wordt de werking van de eierstokken stilgelegd en zolang je borstvoeding geeft, blijft dat zo. Daardoor wordt het tekort aan vrouwelijke hormonen nog groter en zullen dus ook de zweetaanvallen langer aanhouden.”

Helaas zijn er ook een heleboel dingen die na zes weken nog niet helemaal in hun plooi vallen. “Na zes weken zal je wonde, of die nu veroorzaakt is door een natuurlijke bevalling of een keizersnede, grotendeels hersteld zijn, maar vaak duurt het nog langer voordat alles weer genezen is. Veel vrouwen zullen na de bevalling ook moeite hebben om hun plas op te houden. Daar hoef je je de eerste zes weken nog geen zorgen over te maken. Pas na zes weken kan je beginnen te oefenen. Hetzelfde geldt voor het gekende hangbuikje. Dat zal minder en minder worden, maar het duurt veel langer dan zes weken vooraleer dat opnieuw in orde is.” Dan maar meteen beginnen te sporten om ervan af te raken? Geen goed idee volgens Jacquemyn. “Je moet je spieren eerst rust gunnen. Bovendien moet je eerst je bekkenbodemspieren sterker maken, voor je je buikspieren gaat trainen. Meestal wordt aangeraden om daar pas na zes tot acht weken mee te beginnen.”

Na je bevalling word je niet meer je oude zelf, maar word je wel je nieuwe zelf professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.

Lost but not least: wat met je gewicht? “Na zes weken zien we meestal ook de mama’s voor het eerst terug. Vrouwen die tegen dan weer helemaal de oude zijn en geen grammetje meer lijken te wegen als ervoor, zijn zeldzaam. Bovendien mag je niet vergeten dat je niet alleen zwanger was, maar dat je ook een jaar ouder werd. Meet je je gewicht vandaag en over een jaar nog eens, dan is de kans groot dat je zelfs zonder zwangerschap aangekomen bent. Heel het herstel is ook erg individueel, maar weet dat bijna geen enkele vrouw er hetzelfde uitziet als voor haar bevalling.” Jacquemyn geeft dan ook graag nog deze boodschap mee: “Na je bevalling word je niet meer je oude zelf, maar word je wel je nieuwe zelf.”

Gynaecoloog Yves Jacquemyn deelt ook nog zijn tips om zo goed mogelijk te ontzwangeren:

“Rust voldoende. Dat is vaak het meest heikele punt en het eerste dat je moet leren: als je baby slaapt moet jij ook rusten. Begin niet nog snel snel het huishouden te doen of iets voor je werk in orde te maken. Je lichaam heeft nu meer dan ooit zijn rust nodig.”

“Beweeg regelmatig. De eerste dagen na je bevalling lig je vaak veel in bed maar daarna is het erg belangrijk om opnieuw in beweging te komen. Zo voorkom je spierverlies en zorg je er ook voor dat je bloedvaten weer op gang komen. Doe het wel rustig aan en ga bijvoorbeeld elke dag een beetje wandelen of fietsen.”

“Eet gezond en gevarieerd. Waag je nooit aan een streng dieet na je bevalling, maar let wel op wat je eet en zorg ervoor dat je de juiste hoeveelheden koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen binnenkrijgt. Zo’n gezond eetpatroon heeft meteen een positief effect op je huid én onderhuid. Zo wordt er bij mensen die gezond eten geen vet opgeslagen onder de huid en raakt de suikerstofwisseling ook sneller in orde.”

