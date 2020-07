Ken je maca, tulsi en ginseng al? Voedingsdeskundige Sanne Mouha over adaptogenen, het nieuwe superfood Birte Govarts

24 juli 2020

11u53

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Gember voor je spijsvertering en kurkuma voor een gezonde geest. Misschien heb je er al van gehoord: adaptogenen zouden dé nieuwe manier zijn om je gezond te eten. Maar wat zijn ze nu precies, en waarvoor kan je ze gebruiken? Wij vroegen het aan voedingsdeskundige Sanne Mouha.

“Adaptogenen zijn kruiden die het lichaam in balans brengen”, legt Sanne Mouha uit. “Daarnaast kunnen ze stress tegengaan, een energieboost geven, en angsten en neerslachtigheid afremmen. Ze worden adaptogenen genoemd omdat ze hun functie aanpassen naargelang de behoeften van je lichaam. In de Chinese en ayurvedische geneeskunde worden ze al eeuwen gebruikt, bij ons wonnen deze zogenaamde superkruiden nog maar pas aan populariteit. Adaptogenen moeten nog onderzocht worden. Welke hoeveelheid je nodig hebt voor je een gunstig effect verkrijgt, is niet duidelijk. En omdat er geen farmacologische bepalingen zijn, is er ook geen voorkeur van inname. Zelf raad ik inname via thee aan, omdat je zo de meest natuurlijke vorm binnenkrijgt, en ook nog eens extra vocht.”

Welke adaptogenen zijn het populairst en waarvoor zouden ze goed zijn? We zetten het voor je op een rij.

Gember

Wat is het? De wortelstok van de gemberplant.

Wat doet het? Geeft je spijsvertering een boost en is daarnaast ook ontstekingsremmend. Bovendien toont onderzoek aan dat gember je ook kan helpen om je beter te concentreren.

Siberische ginseng

Wat is het? Een stekelige struik met wortels met een scherpe, licht bitterzoete smaak.

Wat doet het? Helpt bij stress en geeft extra energie.

Kurkuma

Wat is het? Kurkuma – ook bekend als geelwortel – wordt gewonnen uit de wortel van de kurkumaplant.

Wat doet het? Zorgt ervoor dat je je zowel fysiek als mentaal beter voelt, houdt je bloedsuikerspiegel in balans én werkt ontstekingsremmend.

Heilig basilicum

Wat is het? Ook bekend als tulsi. Wordt beschouwd als een van de belangrijkste medicinale planten in de ayurveda.

Wat doet het? Verlaagt het stressniveau en depressiviteit en stimuleert het geheugen en andere cognitieve functies.

Maca

Wat is het? Een knolgewas dat familie is van andere waardevolle planten als broccoli, waterkers, mierikswortel en rammenas. Ook bekend als Peruviaanse ginseng.

Wat doet het? Geeft energie, zorgt voor een sterker immuunsysteem én zou ook het libido verhogen.

Ashwaganda

Wat is het? De wortel van een plantensoort uit het geslacht Whitania. Ook bekend als Indiase ginseng.

Wat doet het? Verhoogt je stressbestendigheid en verlaagt nervositeit, prikkelbaarheid en angst. Gaat ook slapeloosheid en futloosheid tegen en heeft een libidoverhogende werking.