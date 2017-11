Kefir is het nieuwe gezondheidsdrankje, is het echt zo goed voor je? TVM

14u02

Bron: De Volkskrant/Byrdie/Goed Gevoel 1 Thinkstock Fit & Gezond Foodies en gezondheidsbloggers drinken het steeds vaker: kefir. Deze koolzuurhoudende melkdrank moet bijdragen aan de goede werking van darmbacteriën en voor een gezonde darmflora zorgen. Het zou je immuunsysteem versterken en zelfs tot gewichtsverlies leiden. Klopt dat ook, of zijn het loze claims?

In onze darmen zijn een massa bacteriën aan het werk, het microbioom. Dat zijn zowel ‘goede’ als ‘slechte’ bacteriën die naast elkaar leven. Als de ‘slechte’ bacteriën in de meerderheid zijn, kunnen er verschillende klachten ontstaan die heel wat verder gaan dan het klassieke opgeblazen gevoel. Denk aan constipatie, allergieën, chronische diarree en zelfs gewichtstoename. Het is daarom belangrijk om je darmflora optimaal te houden en kefir wordt daarbij aangehaald als één van de oplossingen.

Weinig harde bewijzen

Kefir is een koolzuurhoudende melkdrank die wordt gemaakt van melkzuurbacteriën en gisten. De korrels die daaruit ontstaan worden toegevoegd aan melk waardoor fermentatie optreedt. Het zorgt voor een zure en lichtbruisende smaak, een beetje zoals yoghurt maar dan verfrissender.

Naast kefir zouden onder andere ook mekwei, zuurkool, miso, zuurdesembrood en karnemelk bijdragen aan de goede werking van de darmbacteriën. Research leert ons dat er weinig harde bewijzen te vinden zijn voor de werkzaamheid van gefermenteerde of zure producten. Al zijn darmmicrobiologen het wel eens dat het zeker ook geen kwaad kan. “Er wordt wel eens gezegd dat kefireters uit Rusland stokoud worden, maar ik ken geen goede studies,” vertelt Hoogleraar microbiologie Willem de Vos aan De Volkskrant.

Wat je nog kunt doen voor een gezonde darmflora

- Drink voldoende water om de spijsvertering vlot te laten verlopen

- Eet veel vezels, een belangrijke voedingsbron voor goede bacteriën

- Rook en drink zo weinig mogelijk, deze zorgen er namelijk voor dat de darmen minder makkelijk gezonde voedingstoffen kunnen opnemen

- Suiker is voeding voor slechte bacteriën en schimmels, vermijd het dus

- Stress heeft een negatieve invloed op de darmflora, tijdig ontstressen is de boodschap

- Beweeg genoeg

- Probeer zo onbewerkt en vers mogelijk te eten