Katy Perry zweert bij darmspoelingen: “Pure nonsens én het kan gevaarlijk zijn” Liesbeth De Corte

19 juli 2019

11u48 0 Fit & Gezond Het is een publiek geheim dat sterren af en toe bizarre beautybehandelingen uittesten om er fris en fruitig te blijven uitzien. Al doet die van Katy Perry toch de wenkbrauwen fronsen. De zangeres laat immers klysma’s uitvoeren. “Achteraf barst je van de energie”, beweert ze. Iets om zelf uit te proberen of toch niet?

In een interview met het Australische radioprogramma ‘Smallzy’s Surgery’ vertelt Katy Perry dat ze “traditionele behandelingen” gebruikt om haar jeugdige look te behouden. “Nu ik ouder word, lijken mijn katers steeds langer te duren. Daardoor heb ik beseft dat de cellen in mijn lichaam langzaam maar zeker aan het sterven zijn.”

Om dat tegen te gaan, probeert de zangeres Panca Karma uit. “Dat is een oude behandeling die oorspronkelijk uit India komt. Daarbij is het de bedoeling om je lichaam en geest te zuiveren.” Zo’n cleanse kan gebeuren via massages, door mindful te eten en - in het geval van Perry - aan de hand van klysma’s.

Raar maar waar: de singer-songwriter is volledig overtuigd. “Achteraf barst je van de energie. Je spoelt eigenlijk alle crap uit je lichaam, pun intended!”, stelt ze vast met een woordmopje.

Is dat wel gezond?

We kunnen alleen maar toejuichen dat Katy Perry aandacht besteedt aan haar gezondheid. Maar we stellen ons toch vragen bij de manier waarop ze het aanpakt. Voor de onwetenden: een klysma is een darmspoeling, waarbij een holle buis in de derrière wordt gebracht. Via die buis wordt er water bij je binnen gebracht en niet veel later komt je darminhoud eruit.

De tekst gaat verder onder de foto.

Heel af en toe kan zo’n spoeling soelaas bieden, bij medische redenen zoals serieuze constipatie. “Een darmspoeling zal voor één of twee dagen verlichtend werken. Daarna beginnen de darmen opnieuw vol te lopen. Op termijn verandert er dus niets”, legt Jan Tack, maag-darmspecialist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, uit. Maar het toepassen om toxische stoffen uit je lichaam te verwijderen, is nonsens. “Het idee dat je lichaam vol vergiftigende bacteriën zit en dat je daarvoor een darmspoeling nodig hebt, is wetenschappelijk niet bewezen en bijgevolg ook niet nuttig. Als je toch een darm-spoeling ondergaat, doe dat dan altijd onder medische supervisie. Darmspoelingen of lavementen zijn meestal niet zo onschuldig en kunnen kwetsuren veroorzaken.”

Dat blijkt ook uit onderzoeken. Zo staat er een meta-analyse in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Family Practice dat waarschuwt voor ernstige bijwerkingen van zo’n darmspoeling. Het zou kunnen lijden tot darmkrampen, diarree, overgeven, een verstoorde zoutenbalans, nierfalen, darmperforaties en ontstekingen. En voor wie er nog aan twijfelt: het lichaam regelt de afvoer prima zelf. Gifstoffen die door de lever worden afgebroken en in de darmen belanden, komen gewoon met de ontlasting mee.