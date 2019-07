Kato van Idool ziet er slanker uit dan ooit door medicatie voor haar schildklier, maar hoe werkt dat precies?

Nele Annemans

23 juli 2019

10u11

Bron: Dag Allemaal, Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Toen ze doorbrak tijdens Idool 2011 oogde Kato Callebout nog gezond mollig. Nu staat ze bijzonder scherp. En daar hoeft ze zelfs helemaal niet zoveel voor te doen. “Door de pillen voor mijn schildklier kom ik niks meer bij.” Maar wat is nu precies het verband tussen je schildklier en je metabolisme?

“Vroeger kwam ik makkelijk bij, maar tegenwoordig is het net omgekeerd”, vertelt Kato Callebout deze week aan Dag Allemaal. “Het is zelfs quasi onmogelijk geworden om te verdikken. Drie jaar geleden heb ik ontdekt dat ik een schildklierziekte heb. Mijn schildklier werkt blijkbaar te traag. Dankzij medicatie gaat het beter en ben ik de voorbije jaren op een gewoon gewicht gekomen. En omdat ik veel sport, blijf ik hetzelfde gewicht behouden. Zelfs als ik veel eet.”

En dat blijkt te kloppen. Je kan jezelf op dieet zetten tot je erbij neervalt, als je schildklier niet naar behoren functioneert, zal er geen grammetje af gaan. “Je hartritme, zenuwen maar ook je metabolisme worden allemaal geregeld door de schildklier”, vertelt dokter Guy T’Sjoen, hoofd van de afdeling endocrinologie in het UZ Gent. “Als ze te traag werkt (hypothyreoïdie), valt alles stil. Je bent vermoeid, geconstipeerd, je huid wordt droog én verteert minder snel waardoor je bijkomt. Werkt je schildklier echter te snel (hyperthyreoïdie), dan gaat je lichaam in overdrive en krijg je onder andere last van hartkloppingen, overmatige transpiratie én gewichtsafname.”

Gevaarlijk spelletje

Al is het volgens T’Sjoen geen goed idee om medicatie tegen een slecht werkende schildklier te nemen, alleen om enkele kilootjes minder op de weegschaal te zien staan. “Overdreven medicatie tegen een traagwerkende schildklier veroorzaakt het omgekeerde effect: een schildklier die te snel werkt. De overmatige hormoongehaltes die daarvan het gevolg zijn resulteren in een aanzienlijk gewichtsverlies. Een slimme truc om enkele kilootjes te vermageren? Dat lijkt misschien zo, maar het medicatiemisbruik leidt onvermijdelijk tot dezelfde kwalen waarmee mensen met een te snel werkende schildklier kampen: hartritmestoornissen, bloedvatafwijkingen en zelfs botontkalking.” Een gevaarlijk spelletje, dus.

Helaas weten mensen vaak ook zelf niet dat ze ermee kampen omdat symptomen als vermoeidheid en constipatie vaak voorkomen vertelt T’Sjoen. “Sommige mensen merken niet dat er iets mis is. Het is druk op het werk, ze hebben jonge kinderen ... en dus vinden ze het logisch dat ze zich constant moe voelen. Ben je al lang opvallend vermoeid? Laat dan zeker je TSH-waarden controleren. Als je blijft rondlopen met een slecht werkende schildklier, ga je niet dood, maar het vermindert je levenskwaliteit wel.”