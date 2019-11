Katie Holmes houdt van middagdutjes: hoe (on)gezond is het? LDC SV

12 november 2019

10u08

Bron: Purewow, Eigen Berichtgeving 0 Fit & Gezond Onze zuiderburen zijn er fan van, en Katie Holmes ook. “Af en toe neem ik een siësta”, vertelde de actrice zopas op het Women Who Fly Panel. “Zo kan ik mezelf resetten en energie bijtanken.” Die redenering klinkt verleidelijk, maar klopt het ook? Of word je daar net nog meer moe van? Enkele experts scheppen voor eens en altijd klaarheid.

De wetenschap is de jongste jaren uitermate enthousiast over de effecten van middagdutjes. Het zou je productiviteit bevorderen, je energieker maken en goed zijn voor je hart en brein. Dit jaar nog heeft een onderzoek zelfs aangetoond dat een siësta wonderen kan verrichten voor je bloeddruk.

Voor de studie werden 212 volwassenen onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar en een gemiddelde systolische bloeddruk (of onderdruk) van 129,9 mmHg. Elke proefpersoon droeg gedurende 24 uur een bloeddrukmeter, waarbij sommige deelnemers een middagdutje deden en anderen niet. De gemiddelde duur van het dutje bedroeg 49 minuten.

Wat bleek? Na het uitsluiten van andere factoren als leeftijd, geslacht, medicatie en levensstijlfactoren als fysieke activiteit, roken, alcohol-, koffie en zoutinname, ontdekten de onderzoekers dat de systolische bloeddruk van degenen die ’s middags even gingen dutten 5,3 mmHg lager lag dan die van de deelnemers die dat niet deden.

Slaapefficiëntie

Is dat het ideale excuus om elke dag rond de middag even je ogen te sluiten? Het antwoord is niet zo simpel, beweren experts. Volgens Chris Winter, neuroloog, slaapdeskundige en auteur van het boek ‘Waarom je niet slaapt’, hangt alles af van je slaapefficiëntie. Die bepaal je door te uit te rekenen hoeveel procent van de tijd je slaapt als je in je bed ligt. Een normale slaapefficiëntie zit tussen de 85 en 90 procent.

Als je slaap ‘s nachts efficiënt is, maar je je overdag toch nog slaperig voelt, is een powernap best oké. Je moet er alleen voor oppassen dat je hazenslaapje je nachtrust voor de komende nacht niet in de war schopt. Winter: “Twintig tot dertig minuten is ideaal, dan ben je weer helemaal bij de les en krijg je geen last van die vervelende dufheid in combinatie met een lichte hoofdpijn die je na een uit de hand gelopen dutje vaak voelt.”

Ook psychologe en slaapcoach Annelies Smolders deelt die mening. “Een powernap kan wonderen doen, maar enkel wanneer je ’s nachts een goede slaper bent”, legt ze uit. “Vergelijk het met de situatie bij kinderen. Vanaf een bepaald moment wordt een middagdutje afgeraden, omdat je kleuter dan ’s nachts niet meer zal slapen. Hetzelfde geldt bij volwassenen. Eigenlijk is de boodschap: luister naar je lichaam. Voel jij dat je uitgeput bent, dan kan een powernap wonderen doen, maar maak er geen gewoonte van. En hou het dutje kort, zodat je ’s nachts niet inboet aan slaap.”