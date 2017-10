Kate Winslet weegt zich nooit. Is dat eigenlijk een goed idee? TK

Bron: Huffington Post 0 Screenshot Fit & Gezond Jammer maar helaas: wie het wil maken in Hollywood, kan maar beter goed op zijn lijn letten. Kate Winslet - die er volgens ons geweldig uitziet - weigert echter aan dat schoonheidsideaal te beantwoorden. De actrice meldde onlangs dat ze al 12 jaar geen gebruik meer maakt van een weegschaal. Maar is het wel een goed idee om het toestel volledig uit je leven te bannen?

Tijdens een bezoek aan de talkshow van Jimmy Fallon vertelde Kate langs haar neus weg dat ze zich al 12 jaar niet meer weegt. "Goede tip", knipoogt ze naar het publiek. "Het was een geweldige move." De knappe actrice kreeg heel wat lof voor haar onthulling, toch wel een unicum in een wereld die zo op het uiterlijk gefocust is. Mogen we nu allemaal onze weegschaal richting vuilnisbak verwijzen?

Dokter Clare Morrison vindt dat Kate alvast een punt heeft, vertelt ze aan Huffington Post. "Het cijfer op de weegschaal kan heel misleidend zijn. Ten eerste kan je gewicht enorm fluctueren doorheen de dag. Alles hangt af van hoeveel je gegeten hebt, hoeveel je gedronken hebt en zelfs of het de 'tijd van de maand' is." Verder houdt een weegschaal ook geen rekening met jouw specifieke lichaamsbouw. "Je moet bijvoorbeeld weten dat spieren meer wegen dan vet. Doe je veel aan krachttraining, dan kan dat cijfer de hoogte in gaan."

Obessief gedrag

Maar toch is het belangrijk dat je een goed idee hebt van hoeveel je weegt. "Het is wel een indicator van je gezondheid. Ook als je gewicht probeert te verliezen, bijvoorbeeld door samen te werken met een diëtiste, is jezelf wegen een goede methode om je vooruitgang te meten." Morrison waarschuwt wel dat het nooit een obsessieve gewoonte mag worden. "Je hoeft niet elke dag op de weegschaal te gaan staan, net omdat het niet altijd een betrouwbaar resultaat geeft. Dan krijg je alleen maar een verwrongen beeld van je eigen lichaam."

Kortom: staar je niet blind op het cijfer op de weegschaal. Het is maar één van de indicatoren die je vertelt hoe gezond je bent. Wil je echt weten hoe je lichaam er aan toe is? Dan zijn de onderstaande vijf kenmerken even belangrijk.



1. Energie

Voel je je altijd wat loom en heb je het gevoel dat je nergens energie voor hebt? Dan schort er waarschijnlijk iets aan je eetpatroon. Zowel weinig als te veel energie kan een teken zijn van een ongebalanceerde suikerspiegel. Probeer op tijd en voldoende te eten, en kies daarbij voor complexe koolhydraten, proteïnen en veel groenten. Blijft je energiepeil dan nog steeds ondermaats? Ga dan eens langs bij je huisarts.



2. Slaap

Ons slaappatroon wordt beïnvloed door onze mentale welzijn, maar ook door onze fysieke gezondheid. Slaap je slecht, en heb je 's ochtends het gevoel dat je nog steeds moe bent? Dan moet je even gaan evalueren. Onder meer alcohol, roken, dehydratatie en te veel suiker zullen je een slechte nachtrust bezorgen. Zie je daarnaast ook andere symptomen zoals hoofdpijn of plots gewichtverlies? Dan is een doktersbezoek aangeraden.



3. Humeur

Natuurlijk hebben we allemaal wel eens een lastige bui, maar erge moodswings zijn toch iets om mee op te letten. Het kan een teken zijn van te veel stress, maar ook van een ongebalanceerd eetpatroon.



4. Je huid

Je huid is het grootste orgaan van je lichaam, en het reflecteert als het ware wat er binnenin aan de hand is. Heb je een probleem, dan zal je huid een van de eerste plekken zijn waar je dat ziet. De twee dingen waar je naar moet uitkijken zijn een bleke huid en jeuk. Het kan natuurlijk een dermatologisch probleem zijn, maar ook een teken van bijvoorbeeld een hormoonprobleem of bloedarmoede. Een bezoekje aan de (huid)arts is dan geen slecht idee.