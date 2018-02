Kan je twee keer griep krijgen in hetzelfde seizoen? ND

09 februari 2018

13u16

Je hebt net een week miserabel in bed gelegen, elke Netflixserie gezien en een hele voorraad zakdoekjes opgemaakt. Enige lichtpuntje? Jij bent er vanaf voor deze winter. Of toch niet? Kan je twee keer per seizoen griep krijgen?

De griep piekt doorgaans ergens tussen december en februari, maar die periode kan zich makkelijk uitbreiden richting november tot zelfs maart of later. Al griep gehad dit jaar? Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat je er weer een jaartje tegen kan.

Er zijn vier verschillende types griep: influenza A, B, C en D. Types A en B zijn de seizoensgebonden varianten die we vooral in de herfst en winter tegenkomen en ook binnen die types heb je nog varianten. Deze winter raken verreweg de meeste grieppatiënten geïnfecteerd met het virustype B uit de Yamagata-lijn, slechts een paar procent werd ziek van een van de twee virustypen A die nu circuleren.

Ziek na griepspuit

Wanneer je door een bepaalde variant besmet raakt, maakt je lichaam een immuunrespons aan die ervoor zorgt dat je niet opnieuw besmet raakt met diezelfde variant. "De kans dat je dezelfde griep opnieuw krijgt is kleiner," legt Dr. Denise Pate uit Manhattan uit. "Maar je kan nog steeds met een andere variant besmet raken, en de antilichamen die je hebt aangemaakt de eerste keer zullen dan geen bescherming bieden." Dat verklaart ook meteen waarom je zelfs na een griepspuit nog ziek kan worden.

Kleine kans

Volgens hoogleraar virologie Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam kan je dus in theorie eerst door type A en dan door type B besmet worden, maar in de praktijk komt het gelukkig zelden voor. Nadat je lichaam door een griepvirus geïnfecteerd is, zal het er alles aan doen om nieuwe virussen te weren, legt hij uit aan de Volkskrant. De luchtwegen van een pas herstelde grieppatiënt zitten vol met interferonen - eiwitten die een immuunreactie bespoedigen - wat de kans op een tweede griep, van een ander type, klein maakt. Daarenboven kan de immuniteit tegen een bepaald virustype lang aanhouden. Een griep van jaren geleden kan vandaag nog steeds bescherming bieden tegen datzelfde type.

Griep versus verkoudheid

Wel kan het gebeuren dat je nog niet helemaal genezen bent, en daardoor een bacteriële infectie oploopt. Bacteriën nestelen zich sneller in de epitheelcellen in de wang van de neus en keel als die door het griepvirus beschadigd zijn. Maar vaak verwarren mensen een verkoudheid met griep, en geven ze het al dat label als ze wat snotteren en zich niet lekker voelen. Volgens een internationale studie uit vakblad PLOS Biology van enkele jaren geleden, krijgen volwassenen vanaf hun dertigste gemiddeld slechts twee keer per tien jaar de griep. De kans op een verkoudheid is vele malen groter, met de tientallen verkoudheidsvirussen die circuleren.

