Kan je te veel vezels eten? Wij vroegen het aan de voedingsdeskundige Valérie Wauters

24 september 2019

07u54 0 Fit & Gezond Het wordt ons meermaals ingeprent door dokters, wetenschappers en ook door onze ouders: vezels eten is goed voor je gezondheid. Maar bestaat er ook zoiets als té veel vezels? Wij vroegen het aan de voedingsdeskundige

Voedingsvezels zijn gezond, dat staat buiten kijf. Ze geven je een voldaan en gevuld gevoel na een maaltijd en zorgen ervoor dat je darmen optimaal hun werk kunnen doen. Hoe meer vezels hoe beter dus? Absoluut niet.

Maar laat ons vooral even beginnen bij het begin. Voedingsvezels zijn een soort van koolhydraten die voorkomen in plantaardig voedsel zoals volle granen, peulvruchten, noten, zaden, fruit en groenten. Nadat je ze hebt gegeten, gaan ze meestal rechtstreeks door je spijsvertering. Ze dragen bij tot de gezondheid van onze darmen, maar hebben ook andere voordelen, zoals het verbeteren van onze bloedsuikerspiegel en het onder controle houden van ons gewicht.

“We hebben 30 gram vezels per dag nodig”, zegt voedingsdeskundige Lotte Lemoine. “Dat lijkt niet veel, maar wordt niet altijd makkelijk door iedereen behaald. Wie wel voldoende vezels eet moet wel opletten dat hij niet in overdrive gaat. Een overdaad aan vezels schaadt immers het lichaam omdat het kan zorgen voor een verlies van calcium en ijzer via de stoelgang. Probeer daarom dus wel aan 30 gram voedingsvezels te komen per dag, maar overdrijf ook niet.”

Daarnaast is het volgens de voedingsdeskundige ook belangrijk dat je voldoende drinkt. “Een vezel werkt zoals een spons. Wanneer je een droge spons hebt, is deze stug. Hetzelfde principe geldt voor vezels. Wanneer deze niet voldoende vocht krijgen, loop je het risico om geconstipeerd te raken. Door een spons nat te maken wordt deze beweeglijker. Zo werkt het ook bij vezels. Voldoende vezels eten en voldoende drinken gaan hand in hand en zorgen voor een goede darmtransit.”