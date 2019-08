Kan je kind niet stilzitten? Dat is eigenlijk goed voor zijn gezondheid Nele Annemans

13 augustus 2019

17u11

Bron: News Medical 0 Fit & Gezond Kinderen worden vaak op de vingers getikt als ze zitten te wriemelen, maar uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Strathclyde blijkt dat dat - voor de ouders soms zenuwslopende - gedrag hen wel beschermt tegen obesitas.

Voor de studie die verscheen in het tijdschrift ‘PLOS One’ zetten de onderzoekers 40 kinderen tussen de leeftijd van 4 en 5 jaar gedurende een uurtje in een observatieruimte. Daar werd hun calorieverbruik alsook hoe vaak ze van houding veranderden gemeten terwijl ze een scala aan activiteiten deden zoals televisie kijken, met speelgoed spelen, tekenen ...

Ze stelden vast dat het meest onrustige kind maar liefst 53 keer veranderde van positie, bijvoorbeeld van zitten naar staand of van liggend naar lopend. Het meest kalme kind wisselde slechts 11 keer per uur van houding.

En wat bleek daaruit? Het meest rusteloze kind verbrandde 14% meer calorieën dan de meest sedentaire. Voor een gemiddeld kind van die leeftijd, dat meestal 10 uur per dag zit, zou dat neerkomen op een 22.000 extra calorieën per jaar, waardoor 2,8 kg gewichtstoename voorkomen wordt. Je kind dus vlijtig laten friemelen kan volgens de onderzoekers helpen om obesitas te voorkomen.

Eerdere studies toonden ook al aan dat je met friemelen 10 keer meer calorieën verbrandt dan met gewoon stilzitten. Uit een studie uit 2005 bleek het zelfs om 350 extra calorieën te gaan per dag, genoeg om 13 tot 18 kilogram per jaar te verliezen als volwassene.

Bovendien stelt een onderzoek dat verscheen in het ‘American Journal of Preventive Medicine’ dat vrouwen die bewegen op hun stoel minder kans maken op cardiovasculaire aandoeningen dan vrouwen die stilzitten.

Enkele jaren geleden raakte dan weer bekend dat 98% van de Vlaamse kleuters te weinig beweging krijgt. Een studie aan de universiteit van Gent onthulde dat de kinderen te veel tijd in de kinderwagen, aan de computer of voor televisie spenderen. Dat zijn dingen waar je als ouder de controle over hebt, daarom is het belangrijk om je kind te stimuleren om meer te bewegen. Dat kan je doen door meer met hen naar buiten te trekken, hen mee te nemen tijdens een wandeling naar bijvoorbeeld de bakker of winkel in de buurt, de tv, iPad en computer voor een tijdje te bannen of ze in te schrijven bij een in sportclub in de buurt.